У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 20 січня деякі будинки на низці вулиць тимчасово залишаться без водопостачання.

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Карманського та Стрийській. Водопостачання планують відновити до 13:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".

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Де у Львові не буде води з 10:00 до 13:00

вулиця Карманського – всі будинки;

вулиця Самчука – всі будинки;

вулиця Франка – будинки № 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151а, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157б, 157, 157а, 159а, 159, 161, 163, 165.

Де у Львові не буде води 10:00 до 12:00

вулиця Стрийська – будинки № 85б – 93.

Після завершення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове погіршення якості води – забруднення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".