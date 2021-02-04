У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тому 4 лютого на низці львівських вулиць тимчасово вимкнуть воду.

Джерело: "Львівводоканал"

Причина відключення води – проведення ремонтних робіт на НС "Сихів", вулицях Чечета, Пекарській, Кульпарківській та Самчука. Водопостачання планують відновити до 15:00.

Цікаво Через ремонт електромереж 4 лютого у Львові вимкнуть світло: список вулиць

Де у Львові не буде води з 10:00 до 15:00

вулиця Кавалерідзе – всі будинки;

вулиця Полуботка – всі будинки;

вулиця Антоненка-Давидовича – всі будинки;

Проспект Червоної Калини – будинки № 58 – 135, 64 – 114;

вулиця Коломийська – всі будинки;

вулиця Кос-Анатольського – всі будинки;

вулиця Трильовського – всі будинки;

вулиця Вернадського – всі будинки;

вулиця Антонича – всі будинки;

вулиця Драгана – всі будинки;

вулиця Скрипника – всі будинки;

вулиця Освицька – всі будинки;

Де у Львові не буде води з 9:15 до 13:00

вулиця Доробок – всі будинки;

вулиця Загородня – всі будинки;

вулиця Каганця – всі будинки;

вулиця Мацієвича – всі будинки;

вулиця Мирна – всі будинки;

вулиця Моторна – всі будинки;

вулиця На Чвертях – всі будинки;

вулиця Немирівська – всі будинки;

вулиця Олесницького – всі будинки;

вулиця Пілотів – всі будинки;

вулиця Пропелерна – всі будинки;

вулиця Скромна – всі будинки;

вулиця Тісна – всі будинки;

вулиця Чечета – всі будинки;

вулиця Чижевського – всі будинки;

вулиця Вигода – будинки № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26

вулиця Повітряна – будинки № 24, 26, 29, 30, 31, 32, 37, 39, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68

вулиця Кравчука – всі будинки;

вулиця Верхратського – всі будинки;

вулиця Донцова – всі будинки;

вулиця Кармалюка – всі будинки;

вулиця Некрасова – всі будинки;

вулиця Севастопольська – всі будинки;

вулиця Сковороди – всі будинки;

вулиця Чернігівська – всі будинки;

вулиця Чехова – всі будинки;

вулиця Пекарська – будинки № 17, 19а, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55а.

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Де у Львові не буде води з 9:45 до 12:00

вулиця Смотрицького – всі будинки;

вулиця Кульпарківська – будинки № 206, 208, 210.

Де у Львові не буде води з 10:30 до 15:00

вулиця Самчука – всі будинки;

вулиця Франка – будинки № 101, 103, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 121а, 122а, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 137, 137а, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150, 151а, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157б, 157, 157а, 159а, 159, 161, 163, 165.

Після завершення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" проведуть промивку магістральної та вуличної мережі. У цей період можливе тимчасове погіршення якості води – забарвлення води іржею, що змивається з внутрішніх стінок трубопроводів.