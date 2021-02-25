"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де у Львові не буде води 25 лютого
У Львові 25 лютого вимикатимуть воду / Фото з відкритих джерел
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 25 лютого низка вулиць міста тимчасово залишаться без водопостачання.
Джерело:"Львівводоканал"
Причина вимкнення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Тарнавського, Вигода, Яловець та Довженка. Вододостачання планують відновити до 16:30.
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Де у Львові не буде води 25 лютого
- вулиця Тарнавського – будинки № 3 – 37 – з 9:15 до 13:00;
- вулиця Букова – всі будинки – з 10:45 до 14:00;
- вулиця Довженка – будинки № 10, 11, 12, 14, 16, 17, 17/74, 18, 20, 20/2, 22, 23 – з 11:30 до 16:30;
- вулиця Зубрівська – будинки № 25, 25a, 25/а, 26, 27, 28, 28/1, 30, 32, 34а, 34, 34в, 34г, 36, 36а, 36/1 – з 11:30 до 16:30;
- вулиця Манастирського – будинки № 1, 3, 3а, 3/а, 5, 9 – з 11:30 до 16:30;
- проспект Червоної Калини – будинки № 63, 63а, 64, 65, 65/2, 67, 68/1, 69, 70, 72а, 72, 72/3, 73, 74, 75, 76, 77, 77/3 – з 11:30 до 16:30.
Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
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