"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де у Львові не буде води 25 лютого

Джерело:"Львівводоканал"
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Тож 25 лютого низка вулиць міста тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина вимкнення води – проведення ремонтних робіт на вулицях Тарнавського, Вигода, Яловець та Довженка. Вододостачання планують відновити до 16:30.
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Після закінчення проведення ремонтних робіт можливе тимчасове забруднення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води у Львові можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".