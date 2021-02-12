Через сильні морози у Львові розгорнули 50 пунктів обігріву: адреси
У Львові облаштували понад 50 тимчасових пунктів обігріву у закладах культури, райадміністраціях, управляючих компаніях та бібліотеках. Там потребуючі й бездомні можуть зігрітись та попити теплого чаю.
Джерело:Львівська міськрада
Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб на вулиці Кирилівській працює у цілодобовому форматі. У Львівській міськраді закликали містян не бути байдужими та допомагати потребуючим і бездомним.
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У Львові працюють понад 50 центрів обігріву
Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що загалом у Львові функціонують понад 50 пунктів обігріву. Вони розташовані у закладах культури, управляючих компаніях та інших закладах різних районах міста. Пункти обігріву працюють протягом робочого дня.
На Сихові Центр Довженка перепрофілював всій перший поверх у пункт обігріву, також пункт обігріву є у центрі МолоДвіж, у центральній частині міста – у туристично-інформаційному центрі, в Ратуші,
– зазначив посадовець.
Москаленко додав, що у такий непростий час бібліотеки та заклади культури у різних районах міста також перепрофілювались та приймають відвідувачів, які погано почуваються і потребують зігрітись.
Окрім того, у Львові в посиленому режимі працює Центр обліку та нічного перебування бездомних людей на Кирилівській, 3а. Цієї ночі там ночували 32 людей. Протягом 12 лютого у центр звернулось ще 11 людей. Також у цілодобовому форматі зараз працює соціальний патруль – автомобіль, який виїжджає з цього центру.
"Просимо всіх стежити не лише за власним самопочуттям, а й дивитися, хто є біля нас. Тому якщо бачите людину, яка є в потребі й на морозі, чи заснула, чи побачите, що їй стало недобре, чи їй нема куди піти, дуже просимо телефонувати на Гарячу лінію 1580, і соціальний патруль приїде, щоб допомогти", – додав заступник мера.
Дивіться фото з пунктів обігріву у Львові / Фото Львівської міськради
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Адреси пункти обігріву у районах Львова
Сихівський район
- Сихівська районна адмінстрація (проспект Червоної Калини, 66);
- ЛКП "Хуторівка" (вулиця Хуторівка, 24);
- ЛКП "Під Зуброю" (проспект Червоної Калини, 109);
- ЛКП "Житлови С" (вулиця Хоткевича, 38).
Залізничний район
- Залізнична районна адміністрація (вулиця Івана Виговського, 34);
- ЛКП "Левандівка" (вулиця Широка, 86б);
- ЛКП "Сяйво" (вулиця Сяйво, 21);
- ЛКП "Сигнівка" (вулиця Дозвільна, 1);
- Доросла міська бібліотека (вулиця Виговського 79).
Галицький район
- Можна звертатися в будь-які ЛКП у робочий час.
Личаківський район
- вулиця Личаківська, 75 (стара управляюча компанія);
- вулиця Пасічна 49б (нова управляюча компанія).
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Франківський район
- Франківська районна адміністрація (вулиця Генерала Чупринки, 85);
- вулиця Наукова, 43.
Шевченківський район
- Шевченківська районна адміністрація (вулиця Липинського, 11);
- вулиця Шевченка, 350а (управляюча компанія, з 8:00 до 17:00);
- вулиця Варшавська, 64 (управляюча компанія, з 8:00 до 17:00);
- вулиця Мазепи, 11 (управляюча компанія, з 8:00 до 17:00);
- Центр бездомних (вулиця Киринівська, 3а).
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