Через сильні морози у Львові розгорнули 50 пунктів обігріву: адреси

Джерело:Львівська міськрада
У Львові облаштували понад 50 тимчасових пунктів обігріву у закладах культури, райадміністраціях, управляючих компаніях та бібліотеках. Там потребуючі й бездомні можуть зігрітись та попити теплого чаю.
Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб на вулиці Кирилівській працює у цілодобовому форматі. У Львівській міськраді закликали містян не бути байдужими та допомагати потребуючим і бездомним.
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Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що загалом у Львові функціонують понад 50 пунктів обігріву. Вони розташовані у закладах культури, управляючих компаніях та інших закладах різних районах міста. Пункти обігріву працюють протягом робочого дня.
На Сихові Центр Довженка перепрофілював всій перший поверх у пункт обігріву, також пункт обігріву є у центрі МолоДвіж, у центральній частині міста – у туристично-інформаційному центрі, в Ратуші,
– зазначив посадовець.
Москаленко додав, що у такий непростий час бібліотеки та заклади культури у різних районах міста також перепрофілювались та приймають відвідувачів, які погано почуваються і потребують зігрітись.
Окрім того, у Львові в посиленому режимі працює Центр обліку та нічного перебування бездомних людей на Кирилівській, 3а. Цієї ночі там ночували 32 людей. Протягом 12 лютого у центр звернулось ще 11 людей. Також у цілодобовому форматі зараз працює соціальний патруль – автомобіль, який виїжджає з цього центру.
"Просимо всіх стежити не лише за власним самопочуттям, а й дивитися, хто є біля нас. Тому якщо бачите людину, яка є в потребі й на морозі, чи заснула, чи побачите, що їй стало недобре, чи їй нема куди піти, дуже просимо телефонувати на Гарячу лінію 1580, і соціальний патруль приїде, щоб допомогти", – додав заступник мера.Важливо! Якщо ви бачите бездомного чи людину, яка потребує допомоги повідомте про місце їхнього перебування за телефонами 15 – 80, 233 – 14 – 79 або 233 – 10 – 49. Тоді їм обов'язково допоможуть соціальні працівники!
Дивіться фото з пунктів обігріву у Львові / Фото Львівської міськради
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