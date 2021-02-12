Через сильні морози у Львові розгорнули 50 пунктів обігріву: адреси

У Львові облаштували понад 50 тимчасових пунктів обігріву у закладах культури, райадміністраціях, управляючих компаніях та бібліотеках. Там потребуючі й бездомні можуть зігрітись та попити теплого чаю.

Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб на вулиці Кирилівській працює у цілодобовому форматі. У Львівській міськраді закликали містян не бути байдужими та допомагати потребуючим і бездомним.

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У Львові працюють понад 50 центрів обігріву

Перший заступник мера Львова Андрій Москаленко розповів, що загалом у Львові функціонують понад 50 пунктів обігріву. Вони розташовані у закладах культури, управляючих компаніях та інших закладах різних районах міста. Пункти обігріву працюють протягом робочого дня.

На Сихові Центр Довженка перепрофілював всій перший поверх у пункт обігріву, також пункт обігріву є у центрі МолоДвіж, у центральній частині міста – у туристично-інформаційному центрі, в Ратуші,

– зазначив посадовець.

Москаленко додав, що у такий непростий час бібліотеки та заклади культури у різних районах міста також перепрофілювались та приймають відвідувачів, які погано почуваються і потребують зігрітись.

Окрім того, у Львові в посиленому режимі працює Центр обліку та нічного перебування бездомних людей на Кирилівській, 3а. Цієї ночі там ночували 32 людей. Протягом 12 лютого у центр звернулось ще 11 людей. Також у цілодобовому форматі зараз працює соціальний патруль – автомобіль, який виїжджає з цього центру.

"Просимо всіх стежити не лише за власним самопочуттям, а й дивитися, хто є біля нас. Тому якщо бачите людину, яка є в потребі й на морозі, чи заснула, чи побачите, що їй стало недобре, чи їй нема куди піти, дуже просимо телефонувати на Гарячу лінію 1580, і соціальний патруль приїде, щоб допомогти", – додав заступник мера.

Якщо ви бачите бездомного чи людину, яка потребує допомоги повідомте про місце їхнього перебування за телефонами 15 – 80, 233 – 14 – 79 або 233 – 10 – 49. Тоді їм обов'язково допоможуть соціальні працівники!

Дивіться фото з пунктів обігріву у Львові / Фото Львівської міськради

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Адреси пункти обігріву у районах Львова

Сихівський район

Сихівська районна адмінстрація (проспект Червоної Калини, 66);

ЛКП "Хуторівка" (вулиця Хуторівка, 24);

ЛКП "Під Зуброю" (проспект Червоної Калини, 109);

ЛКП "Житлови С" (вулиця Хоткевича, 38).

Залізничний район

Залізнична районна адміністрація (вулиця Івана Виговського, 34);

ЛКП "Левандівка" (вулиця Широка, 86б);

ЛКП "Сяйво" (вулиця Сяйво, 21);

ЛКП "Сигнівка" (вулиця Дозвільна, 1);

Доросла міська бібліотека (вулиця Виговського 79).

Галицький район

Можна звертатися в будь-які ЛКП у робочий час.

Личаківський район

вулиця Личаківська, 75 (стара управляюча компанія);

вулиця Пасічна 49б (нова управляюча компанія).

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Франківський район

Франківська районна адміністрація (вулиця Генерала Чупринки, 85);

вулиця Наукова, 43.

Шевченківський район

Шевченківська районна адміністрація (вулиця Липинського, 11);

вулиця Шевченка, 350а (управляюча компанія, з 8:00 до 17:00);

вулиця Варшавська, 64 (управляюча компанія, з 8:00 до 17:00);

вулиця Мазепи, 11 (управляюча компанія, з 8:00 до 17:00);

Центр бездомних (вулиця Киринівська, 3а).