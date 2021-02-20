У Дрогобичі Львівської області на вулиці Стрийській, 103 пролунав вибух. Імовірно, вибухнула граната. У мережі повідомляють про накриті тіла біля під'їзду. Трагедія сталася увечері 20 лютого.

Відомо, що загинули щонайменше 2 молодих людей. Ще одна потерпіла потрапила до лікарні.

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Інцидент трапився приблизно о 20:00.

Після того, як мешканці будинку почули вибух, біля входу до під'їзду виявили тіла 2 молодих чоловіків. Загиблим – приблизно 37 і 40 років.

Також постраждала ще одна жінка. Її госпіталізували з пораненнями до міської лікарні.

Відомо, що вони підірвалися на вибуховому пристрої. Журналісти та мешканці будинку припускають, що це граната.

Щоправда, невідомим залишається те, чи вибуховий пристрій хтось кинув у чоловіків, чи його мали з собою потерпілі.

На місці події працюють слідчі. Вони з'ясовують причини трагедії. Також прибула газова служба.

Місце вибуху в Дрогобичі на Львівщині / Фото сайту міста Дрогобич, Нацполіції у Львівській області