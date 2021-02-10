Протягом кількох днів на Львівщині випало понад 30 сантиметрів снігу. Через сильні замети машина швидкої допомоги не могла під'їхати до помешкання пацієнтки, у якої трапився інфаркт. Проте медики не розгубились і вирішили везти жінку на санях.

Важкі погодні умови дуже ускладнили роботу лікарям. Проте медики впорались та допомогли жінці. Цікаво Проїхався з вітерцем: на Львівщині комунальник прибирав сніг на коні – кумедне відео Як медики везли пацієнтку в лікарню За допомогою до медиків Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф звернулася фельдшерка пункту екстреної меддопомоги "Жовква".

Жінка першою прибула на виклик й виявила у пацієнтки інфаркт.

Проте перевезення хворої до медзакладу дуже ускладнили важкі погодні умови.

Через снігові замети та відсутність дороги під'їхати до помешкання пацієнтки було практично не можливо.

Тому хвору до карети швидкої допомоги відвезли на санях.

Львівщину замело снігом / Фото Львівського обласного центру екстреної меддопомоги

У жительки одного з сіл Львівщини трапився інфаркт / Фото Львівського обласного центру екстреної меддопомоги

Швидка не могла під'їхати до житла пацієнтки / Фото Львівського обласного центру екстреної меддопомоги

Медики везли жінку на санях / Фото Фото Львівського обласного центру екстреної меддопомоги