Через сильні замети на Львівщині пацієнтку з інфарктом везли у лікарню на санях: фото

10 лютого 2021 , 13:59
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Джерело:

Львівський обласний центр екстреної меддопомоги та медицини катастроф

Протягом кількох днів на Львівщині випало понад 30 сантиметрів снігу. Через сильні замети машина швидкої допомоги не могла під'їхати до помешкання пацієнтки, у якої трапився інфаркт. Проте медики не розгубились і вирішили везти жінку на санях.

Важкі погодні умови дуже ускладнили роботу лікарям. Проте медики впорались та допомогли жінці.

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Як медики везли пацієнтку в лікарню

  • За допомогою до медиків Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф звернулася фельдшерка пункту екстреної меддопомоги "Жовква".
  • Жінка першою прибула на виклик й виявила у пацієнтки інфаркт.
  • Проте перевезення хворої до медзакладу дуже ускладнили важкі погодні умови.
  • Через снігові замети та відсутність дороги під'їхати до помешкання пацієнтки було практично не можливо.
  • Тому хвору до карети швидкої допомоги відвезли на санях.


Львівщину замело снігом / Фото Львівського обласного центру екстреної меддопомоги


У жительки одного з сіл Львівщини трапився інфаркт / Фото Львівського обласного центру екстреної меддопомоги


Швидка не могла під'їхати до житла пацієнтки / Фото Львівського обласного центру екстреної меддопомоги


Медики везли жінку на санях / Фото Фото Львівського обласного центру екстреної меддопомоги