Через сильні замети на Львівщині пацієнтку з інфарктом везли у лікарню на санях: фото

13:59

Протягом кількох днів на Львівщині випало понад 30 сантиметрів снігу. Через сильні замети машина швидкої допомоги не могла під'їхати до помешкання пацієнтки, у якої трапився інфаркт. Проте медики не розгубились і вирішили везти жінку на санях.