В Україні 8 січня почався зимовий локдаун, який триватиме до 24 січня. Попри це у Львові нині дуже людно – на ковзанку зібрались великі черги, а на лавках на площі Ринок годі й знайти вільного місця.

До МакДональдз, що розташований на проспекті Свободи, зібралась велика черга голодних туристів та львів'ян. Разом зі своїми наїдками люди зручно вмощуються на лавках, фонтанах, сходах і підніжжях пам'ятників. Про це повідомило "Depo.Львів".

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Черги по бургери в МакДональдз

У зв'язку з карантинними обмеженнями, ресторанам та кафе з 8 до 24 січня заборонено приймати відвідувачів. Однак заклади харчування можуть продавати їжу "з собою".

Так, біля ресторану МакДональдз, що на проспекті Свободи, зібралась велика черга туристів та львів'ян. Більшість закладів громадського харчування сьогодні у Львові не працюють, тому МакДональдз став для людей рятівним місцем.

Хоч помити руки на вулиці й ніде, люди не відмовляють собі у можливості перекусити. Вони вмощуються зі своїми наїдками на лавках, фонтанах, сходах та підніжжях пам'ятників.

Дивіться фото черг у МакДональдз / Фото "Depo.Львів"

Черги на ковзанку на площі Ринок

Ковзанка на площі Ринок 8 січня є другим епіцентром скупчення туристів. Попри локдаун вона працює, тож усі охочі можуть покататись на ковзанах.

На ковзанці та біля неї можна побачити багато людей без масок. Здається, вони зовсім не бояться пандемії коронавірусу, тому так безтурботно проводять час.

Ковзанка працюватиме до 10 березня 2021 року з 10:00 до 21:00.

Яка вартість квитків:

З понеділка по четвер дорослі квитки на ковзанку коштують 110 гривень, а дитячі – 90 гривень.

З п'ятниці до неділі дорослі квитки коштують 150 гривень, а дитячі – 110 гривень.

Дивіться фото з ковзанки на площі Ринок / Фото "Depo.Львів"

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Як виглядає площа Ринок у перший день локдауну

Ресторани, кав'ярні, кнайпи, піцерії та інші заклади, які розташовані на площі Ринок, сьогодні зачинені. Також не працюють більшість крамничок із сувенірами. Проте туристи все ж можуть знайти сувенірні магазини, які працюють. Тож у центрі міста можна без проблем придбати светр чи магніт на згадку про різдвяну подорож до Львова.

На площі Ринок у перший день локдауну досить людно. Переважно туристи шукають місця, де можна присісти та перекусити чи зігрітися до поселення у готель. Біля деяких кав'ярень та ресторанів стоять столики, хоч заклади й не працюють. Тому багато людей просто там сидять.

Колядників, вертепів та звіздарів у центрі міста й зовсім немає. Ті люди, які гуляють сьогодні площею Ринок не колядують. Багато туристів сидять на фонтанах, сходах і підніжжях пам'ятників. Більшість лавок на площі Ринок – зайняті.

Дивіться фото центру Львова у перший день локдауну / Фото "Depo.Львів"