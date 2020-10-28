У Червонограді трапилась жахлива пожежа: чоловік згорів живцем
На Львівщині у Червонограді 27 жовтня сталась пожежа у п’ятиповерхівці. 63-річний чоловік згорів живцем у власній квартирі.
Пожежа трапилась на вулиці Шевченка близько 11 вечора. Загорілась квартира на 2 поверсі. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба ДСНС Львівщини.
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Як гасили пожежу
- Повідомлення про пожежу надійшло надзвичайникам близько 23:04.
- Не гаючи ні хвилини, рятувальники виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що з вікон квартири на 2 поверсі вибивається густий та чорний дим.
- Пожежники почали гасити вогонь. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в засобах захисту органів дихання.
- Пожежу ліквідували всього за 4 хвилини.
Хто постраждав внаслідок пожежі
На місці згарища рятувальники знайшли тіло власника квартири – 63-річного чоловіка. Пожежа знищила речі господаря та саму квартиру.
До ліквідації вогню долучились 7 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.
Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.
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