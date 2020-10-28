На Львівщині у Червонограді 27 жовтня сталась пожежа у п’ятиповерхівці. 63-річний чоловік згорів живцем у власній квартирі.

Пожежа трапилась на вулиці Шевченка близько 11 вечора. Загорілась квартира на 2 поверсі. Про це повідомила у фейсбуці пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як гасили пожежу

Повідомлення про пожежу надійшло надзвичайникам близько 23:04.

Не гаючи ні хвилини, рятувальники виїхали на місце виклику. Там вони побачили, що з вікон квартири на 2 поверсі вибивається густий та чорний дим.

Пожежники почали гасити вогонь. Через сильне задимлення надзвичайники працювали в засобах захисту органів дихання.

Пожежу ліквідували всього за 4 хвилини.

Хто постраждав внаслідок пожежі

На місці згарища рятувальники знайшли тіло власника квартири – 63-річного чоловіка. Пожежа знищила речі господаря та саму квартиру.

До ліквідації вогню долучились 7 надзвичайників та 2 одиниці спецтехніки.

Наразі правоохоронці встановлюють причини виникнення пожежі.