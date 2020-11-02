На Львівщині Mercedes Benz зіткнувся з автопоїздом: загинули 2 людей – фото
На Львівщині у Червонограді 31 жовтня трапилась нищівна ДТП – зіткнулись Mercedes Benz E320 та автопоїзд. Внаслідок аварії загинули 2 людей. Ще одну людину завезли до реанімації.
ДТП трапилась близько 8:30 на вулиці Радехівській. Коли автопоїзд зменшував швидкість для повороту, водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав у нього. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як сталась аварія
- 25-річний водій автомобіля Mercedes Benz E320, житель Сокальського району, проїжджав по вулиці Радехівській.
- Чоловік не впорався з керуванням та в’їхав у задню частину автопоїзда, який в той час зменшував швидкість для повороту ліворуч.
- За кермом автопоїзда перебував 43-річний житель Миколаївського району. За висновком експерта, у нього ознак сп’яніння не було.
У Червонограді зіткнулись легковик та автопоїзд / Фото поліції Львівщини
Хто постраждав у ДТП
Внаслідок аварії водій легковика та його 24-річний пасажир, житель Сокальського району, загинули на місці події. Інший пасажир Mercedes Benz E320, 24-річний житель Сокаля, отримав тілесні ушкодження. Його відвезли у реанімаційне відділення районної лікарні.
Внаслідок аварії загинули 2 людини / Фото поліції Львівщини
Що загрожує винному в аварії
Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання – тюремне ув'язнення терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати автівкою терміном до 3 років.
Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП, та проводяться слідчі експерименти й судові експертизи.
Одного пасажира легковика відвезли до реанімації / Фото поліції Львівщини
Експерти не виявили у водія автопоїзда ознак сп'яніння / Фото поліції Львівщини
Наразі правоохоронці встановлюють причини ДТП / Фото поліції Львівщини
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