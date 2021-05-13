У Червонограді 6-річні діти вбили лисицю й носили її вулицями міста: фото 18+

На Львівщині 6-річні діти вбили лисицю й носили її вулицями міста заради розваги. Червоноградські волонтери обурились жахливим вчинком дітлахів й закликали батьків провести з ними виховну бесіду.

Про прикрий інцидент розповіла місцева волонтерка Олена Байцар. Жінка додала, що знає прізвища дітей, проте не впевнена, що їхні батьки якось відреагують на такий моторошний вчинок.

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У Червонограді діти вбили лисицю

Волонтерка розповіла, що кілька дітей у Червонограді вбили лисицю й гуляли з її тілом вулицями міста, лякаючи перехожих.

Шановні батьки дітей, що проживають у Червонограді на Добрячинському масиві. Розваги вихідного дня ваших чад не входять до переліку нормальних чи адекватних. Забити лисицю, а потім носитись вулицями з її трупом, заради забави, лякаючи інших,

– зазначила Байцар.

У коментарях волонтерка додала, що знає імена дітей, які вчинили цю жорстоку "забаву". Деяким з них навіть немає 6 років. Також за словами Байцар є свідок, який бачив увесь процес.

"Але самі розумієте, що камер немає, отже доказу немає. І буде однозначно активний супротив батьків, що їхні діти нічого подібного не вчинили. Ганяти судами й щось доводити ніхто не буде", – додала волонтерка.

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Волонтери закликали батьків провести виховну бесіду

Користувачі мережі бурхливо відреагували на вбивство тварини. Багато людей вражені такою жорстокістю дітей. Проте є й скептики, які не вірять, що дітлахи фізично могли вбити лисицю. Однак майже усі люди переконані, що дітей обов'язково слід відвести до лікаря, адже лисиця могла бути хворою на сказ.

Чим небезпечний сказ Сказ — це гостре небезпечне вірусне захворювання усіх теплокровних тварин і людини. Його спричиняє нейротропний вірус сказу (Rabies virus). Хвороба характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. Інфікування сказом завжди закінчується смертю, якщо своєчасно не звернутись до лікаря за антирабічною вакциною.

Волонтери, своєю чергою, закликають батьків провести зі своїми дітьми виховну бесіду.

"Жорстокість завше починається зі слабшого чи з тварини. Просимо провести відповідні бесіди з дітьми чи звернутись до відповідних спеціалістів", – додала Байцар.

Волонтерка зазначила, що опублікувала свій допис, сподіваючись, що батьки все ж звернуть увагу і проведуть відповідні заходи. Хоча, за її словами, на жаль, надії на це майже немає.



У Червонограді 6-річні діти вбили лисицю / Фото Олени Байцар