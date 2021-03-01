Заховався у ванній: у Червонограді чоловік знайшов у квартирі злодія, повернувшись додому
Чоловік знайшов злодія у ванній, але той втік / Фото з відкритих джерел
У Червонограді 24 лютого чоловік знайшов у своїй ванній злодія, коли повернувся додому. Зловмисник втік, вдаривши чоловіка в обличчя. Він прихопив з собою близько 2 тисяч доларів та золоті прикраси.
Джерело:поліція Львівщини
Інцидент трапився близько 13:00 в одному з будинків на вулиці Степана Бандери. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Як зловмисник пограбував чоловіка
- Близько 13:00 у квартиру 30-річного червоноградця проник чоловік, підібравши ключі до вхідних дверей.
- Поки зловмисник грабував квартиру, до помешкання повернувся власник. Тож злодій заховався в ванній.
- Коли власник квартири його знайшов, зловмисник почав втікати.
- Постраждалий намагався самотужки затримати злодія, але той вдарив його в обличчя та втік, прихопивши з собою тисячу євро, 27 тисяч гривень та золоті прикраси, які знайшов у квартирі.
- Правоохоронці встановили, що до пограбування причетний 31-річний житель Червонограда, якого раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "грабежі". Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.
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