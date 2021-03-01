Чоловік знайшов злодія у ванній, але той втік / Фото з відкритих джерел

У Червонограді 24 лютого чоловік знайшов у своїй ванній злодія, коли повернувся додому. Зловмисник втік, вдаривши чоловіка в обличчя. Він прихопив з собою близько 2 тисяч доларів та золоті прикраси.