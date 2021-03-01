Заховався у ванній: у Червонограді чоловік знайшов у квартирі злодія, повернувшись додому

Джерело:поліція Львівщини
У Червонограді 24 лютого чоловік знайшов у своїй ванній злодія, коли повернувся додому. Зловмисник втік, вдаривши чоловіка в обличчя. Він прихопив з собою близько 2 тисяч доларів та золоті прикраси.
Інцидент трапився близько 13:00 в одному з будинків на вулиці Степана Бандери. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "грабежі". Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 8 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.