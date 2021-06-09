Зловмисники проникли у лікарню вночі. На щастя, грабіжникам нічого не вдалось вкрасти.
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У Червонограді намагались пограбувати лікарню
- В ніч з 5 на 6 червня зловмисники намагались пограбувати Червоноградську міську центральну лікарню.
- Їм вдалось проникнути на перший поверх медзакладу.
- Проте у цей момент спрацювала охоронна сигналізація.
- Злодії злякались та втекли. Наразі невідомо, хто саме намагався пограбувати медзаклад.
- За інформацією головного лікаря Ігоря Грондзаля, грабіжники встигли прихопити ноутбук та дерматоскоп.
- Проте вони чомусь залишили крадені речі на території медзакладу.
Дивіться відео, як у Червонограді намагались пограбувати міську лікарню: