У Червонограді намагались пограбувати міську лікарню: відео

9 червня 2021 , 14:50
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Джерело:

Бужнет

Невідомі зловмисники 6 червня намагались пограбувати Червоноградську міську центральну лікарню. Злодіїв злякала сигналізація.

Зловмисники проникли у лікарню вночі. На щастя, грабіжникам нічого не вдалось вкрасти.

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У Червонограді намагались пограбувати лікарню

  • В ніч з 5 на 6 червня зловмисники намагались пограбувати Червоноградську міську центральну лікарню.
  • Їм вдалось проникнути на перший поверх медзакладу.
  • Проте у цей момент спрацювала охоронна сигналізація.
  • Злодії злякались та втекли. Наразі невідомо, хто саме намагався пограбувати медзаклад.
  • За інформацією головного лікаря Ігоря Грондзаля, грабіжники встигли прихопити ноутбук та дерматоскоп.
  • Проте вони чомусь залишили крадені речі на території медзакладу.

Дивіться відео, як у Червонограді намагались пограбувати міську лікарню:

 

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Автор: Ольга Котів