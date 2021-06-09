У Червонограді намагались пограбувати міську лікарню: відео

Невідомі зловмисники 6 червня намагались пограбувати Червоноградську міську центральну лікарню. Злодіїв злякала сигналізація.

Зловмисники проникли у лікарню вночі. На щастя, грабіжникам нічого не вдалось вкрасти.

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У Червонограді намагались пограбувати лікарню

В ніч з 5 на 6 червня зловмисники намагались пограбувати Червоноградську міську центральну лікарню.

Їм вдалось проникнути на перший поверх медзакладу.

Проте у цей момент спрацювала охоронна сигналізація.

Злодії злякались та втекли. Наразі невідомо, хто саме намагався пограбувати медзаклад.

За інформацією головного лікаря Ігоря Грондзаля, грабіжники встигли прихопити ноутбук та дерматоскоп.

Проте вони чомусь залишили крадені речі на території медзакладу.

Дивіться відео, як у Червонограді намагались пограбувати міську лікарню: