У Червонограді, що на Львівщині, 2 лютого правоохоронці на гарячому затримали наркоторговця. Чоловік продавав наркотики просто на вулиці. Тепер йому загрожує тюремне увʼязнення.

Джерело: поліція Львівщини

Інцидент трапився близько 10:00. Зловмисника затримали й вилучили у нього таблетки.

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Як затримали наркоторговця

Правоохоронці близько 10:00 затримали 34-річного місцевого жителя.

Зловмисник у той час продавав наркотики просто неба.

До затримання залучились бійці батальйону особливого призначення поліції Львівщини.

Поліцейські виявили та вилучили у наркоторговця гроші та таблетки "Субітекс".

Таблетки скерували на експертизу.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за збут наркотиків. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 8 років за ґратами.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії.



Наркоторговця затримали, коли він продавав таблетки / Фото поліції Львівщини