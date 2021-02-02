У Червонограді на гарячому затримали наркоторговця: фото
У Червонограді, що на Львівщині, 2 лютого правоохоронці на гарячому затримали наркоторговця. Чоловік продавав наркотики просто на вулиці. Тепер йому загрожує тюремне увʼязнення.
Джерело: поліція Львівщини
Інцидент трапився близько 10:00. Зловмисника затримали й вилучили у нього таблетки.
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Як затримали наркоторговця
- Правоохоронці близько 10:00 затримали 34-річного місцевого жителя.
- Зловмисник у той час продавав наркотики просто неба.
- До затримання залучились бійці батальйону особливого призначення поліції Львівщини.
- Поліцейські виявили та вилучили у наркоторговця гроші та таблетки "Субітекс".
- Таблетки скерували на експертизу.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за збут наркотиків. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 8 років за ґратами.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії.
Наркоторговця затримали, коли він продавав таблетки / Фото поліції Львівщини
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