У Червонограді на гарячому затримали наркоторговця: фото

2 лютого 2021 , 17:54
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У Червонограді, що на Львівщині, 2 лютого правоохоронці на гарячому затримали наркоторговця. Чоловік продавав наркотики просто на вулиці. Тепер йому загрожує тюремне увʼязнення.

Джерело: поліція Львівщини

Інцидент трапився близько 10:00. Зловмисника затримали й вилучили у нього таблетки.

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Як затримали наркоторговця

  • Правоохоронці близько 10:00 затримали 34-річного місцевого жителя.
  • Зловмисник у той час продавав наркотики просто неба.
  • До затримання залучились бійці батальйону особливого призначення поліції Львівщини.
  • Поліцейські виявили та вилучили у наркоторговця гроші та таблетки "Субітекс".
  • Таблетки скерували на експертизу.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за збут наркотиків. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до 8 років за ґратами.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває. Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії.


Наркоторговця затримали, коли він продавав таблетки / Фото поліції Львівщини