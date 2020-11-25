Погрожував вбити: у Червонограді одесит вимагав у чоловіка 100 тисяч гривень – фото
У Червонограді 24 листопада поліцейські затримали зловмисника, який вимагав у місцевого жителя 100 тисяч гривень. 43-річний житель Одещини погрожував вбити чоловіка та його сім'ю, якщо не отримає гроші.
Зловмисник вимагав гроші, які чоловік буцімто заборгував кілька років тому. Він телефонував жителю Червонограда з погрозами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік вимагав у червоноградця гроші
- У Червоноградський відділ поліції 16 листопада звернувся місцевий житель. Він розповів, що протягом кількох днів до нього телефонує невідомий чоловік та вимагає 100 тисяч гривень.
- Зловмисник наполягав, що чоловік заборгував ці гроші кілька років тому. При цьому вимагач погрожував червоноградцю вбити його та сім'ю, якщо не отримає 100 тисяч гривень.
- Правоохоронці почали шукати зловмисника.
- Співробітники поліції 24 листопада затримали 43-річного жителя Одещини в одному з сіл Радехівського району під час передачі частини грошей – 53 тисяч гривень та 500 доларів.
Зловмисник погрожував чоловікові вбивством / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за вимагання. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.
Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Слідчі встановлюють обставини та інших людей, які могли б бути причетні до цього злочину.
Чоловіка затримали під час передачі частини грошей / Фото поліції Львівщини
Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини
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