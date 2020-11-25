У Червонограді 24 листопада поліцейські затримали зловмисника, який вимагав у місцевого жителя 100 тисяч гривень. 43-річний житель Одещини погрожував вбити чоловіка та його сім'ю, якщо не отримає гроші.

Зловмисник вимагав гроші, які чоловік буцімто заборгував кілька років тому. Він телефонував жителю Червонограда з погрозами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік вимагав у червоноградця гроші

У Червоноградський відділ поліції 16 листопада звернувся місцевий житель. Він розповів, що протягом кількох днів до нього телефонує невідомий чоловік та вимагає 100 тисяч гривень.

Зловмисник наполягав, що чоловік заборгував ці гроші кілька років тому. При цьому вимагач погрожував червоноградцю вбити його та сім'ю, якщо не отримає 100 тисяч гривень.

Правоохоронці почали шукати зловмисника.

Співробітники поліції 24 листопада затримали 43-річного жителя Одещини в одному з сіл Радехівського району під час передачі частини грошей – 53 тисяч гривень та 500 доларів.



Зловмисник погрожував чоловікові вбивством / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за вимагання. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.

Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Слідчі встановлюють обставини та інших людей, які могли б бути причетні до цього злочину.



Чоловіка затримали під час передачі частини грошей / Фото поліції Львівщини



Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини