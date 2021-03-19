У Червонограді оштрафували багатодітну маму: її діти прогулювали школу
Червоноградська школа № 9, в якій навчають діти-прогульники / фейсбук
Суд у Червонограді оштрафував 33-річну багатодітну маму. Через постійні прогули школи її дітьми директор навчального закладу звернувся до правоохоронців, а ті – передали справу до суду.
Джерело:ZAXID.NET
Суд постановив, що жінка має сплати 1 700 гривень штрафу. Таке покарання жінка отримала за прогули її дітей та невиконання батьківських обов'язків. Вона повністю визнала свою провину.
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Скільки уроків прогуляли діти
У постанові суду зазначено, що протягом лютого 2020 у загальноосвітній школі №9 міста Червонограда діти прогуляли:
- старша донька Світлани О. пропустила 121 урок;
- її син не був присутнім на 126 уроках;
- а наймолодша донька не прийшла в школу на 73 уроки.
Усіх трьох школярів не було на заняттях без поважних причин для пропуску занять.
Через прогули до правоохоронців звернувся директор школи, в якій навчаються ці діти.
Чи притягали цю жінку до відповідальності раніше
- Це не перший випадок, коли Світлану О. притягають до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.
- У 2020 році суддя винесла жінці попередження через те, що її старша донька курила на території коледжу.
- Але зараз винесла рішення оштрафувати несвідому багатодітну маму.
- Світлана О. може оскаржити цю постанову через апеляцію.
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