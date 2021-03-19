У Червонограді оштрафували багатодітну маму: її діти прогулювали школу

Суд у Червонограді оштрафував 33-річну багатодітну маму. Через постійні прогули школи її дітьми директор навчального закладу звернувся до правоохоронців, а ті – передали справу до суду.

Суд постановив, що жінка має сплати 1 700 гривень штрафу. Таке покарання жінка отримала за прогули її дітей та невиконання батьківських обов'язків. Вона повністю визнала свою провину.

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Скільки уроків прогуляли діти

У постанові суду зазначено, що протягом лютого 2020 у загальноосвітній школі №9 міста Червонограда діти прогуляли:

старша донька Світлани О. пропустила 121 урок;

її син не був присутнім на 126 уроках;

а наймолодша донька не прийшла в школу на 73 уроки.

Усіх трьох школярів не було на заняттях без поважних причин для пропуску занять.

Через прогули до правоохоронців звернувся директор школи, в якій навчаються ці діти.

Чи притягали цю жінку до відповідальності раніше