У Червонограді оштрафували багатодітну маму: її діти прогулювали школу

Джерело:ZAXID.NET
Суд у Червонограді оштрафував 33-річну багатодітну маму. Через постійні прогули школи її дітьми директор навчального закладу звернувся до правоохоронців, а ті – передали справу до суду.
Суд постановив, що жінка має сплати 1 700 гривень штрафу. Таке покарання жінка отримала за прогули її дітей та невиконання батьківських обов'язків. Вона повністю визнала свою провину.
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У постанові суду зазначено, що протягом лютого 2020 у загальноосвітній школі №9 міста Червонограда діти прогуляли:
Усіх трьох школярів не було на заняттях без поважних причин для пропуску занять.
Через прогули до правоохоронців звернувся директор школи, в якій навчаються ці діти.