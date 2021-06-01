Водій встиг лише недалеко від'їхати від гаража. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

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Автобус загорівся посеред дороги

  • О 05:27 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Богдана Хмельницького.
  • Там посеред дороги загорівся пасажирський автобус Karosa.
  • Не гаючи ні хвилини, на місце події виїхали червоноградські вогнеборці.
  • За інформацією ZAXID.NET, водій встиг лише недалеко від'їхати від гаража.
  • Він повинен був їхати за пасажирами, працівниками одного з місцевих підприємств.
  • Рятувальники локалізували пожежу о 5:38, а повністю загасили – о 06:03.
  • Проте вогонь з автобуса перекинувся на вантажівку Renault.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

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Внаслідок пожежі автобус повністю згорів

Вогонь повністю знищив автобус на площі 40 квадратних метрів. Вантажівка постраждала дещо менше – полум'я пошкодило обшивку причепа, 2 колеса, раму та 2 дзеркала заднього виду. Вогнеборцям вдалось врятувати автомобіль та причіп.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав – пасажирів у салоні не було, а водій встиг вчасно вийти. До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення пожежі.