Водій встиг лише недалеко від'їхати від гаража. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

До теми У Хорватії на пристані згоріли розкішні яхти: фото, відео

Автобус загорівся посеред дороги

О 05:27 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Богдана Хмельницького.

Там посеред дороги загорівся пасажирський автобус Karosa.

Не гаючи ні хвилини, на місце події виїхали червоноградські вогнеборці.

За інформацією ZAXID.NET, водій встиг лише недалеко від'їхати від гаража.

Він повинен був їхати за пасажирами, працівниками одного з місцевих підприємств.

Рятувальники локалізували пожежу о 5:38, а повністю загасили – о 06:03.

Проте вогонь з автобуса перекинувся на вантажівку Renault.

Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини

Зауважте На Чернігівщині 2 будинки згоріли через удар блискавки: вогонь повністю знищив дах

Внаслідок пожежі автобус повністю згорів

Вогонь повністю знищив автобус на площі 40 квадратних метрів. Вантажівка постраждала дещо менше – полум'я пошкодило обшивку причепа, 2 колеса, раму та 2 дзеркала заднього виду. Вогнеборцям вдалось врятувати автомобіль та причіп.

На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав – пасажирів у салоні не було, а водій встиг вчасно вийти. До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення пожежі.