Виїхав за пасажирами: у Червонограді посеред дороги вщент згорів автобус – фото

У Червонограді 1 червня посеред дороги загорівся автобус Karosa. Він їхав за працівниками одного з місцевих підприємств. Внаслідок пожежі авто згоріло вщент.
Водій встиг лише недалеко від'їхати від гаража. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
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Автобус загорівся посеред дороги
- О 05:27 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Богдана Хмельницького.
- Там посеред дороги загорівся пасажирський автобус Karosa.
- Не гаючи ні хвилини, на місце події виїхали червоноградські вогнеборці.
- За інформацією ZAXID.NET, водій встиг лише недалеко від'їхати від гаража.
- Він повинен був їхати за пасажирами, працівниками одного з місцевих підприємств.
- Рятувальники локалізували пожежу о 5:38, а повністю загасили – о 06:03.
- Проте вогонь з автобуса перекинувся на вантажівку Renault.
Дивіться фото з місця пожежі / Фото ДСНС Львівщини
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Внаслідок пожежі автобус повністю згорів
Вогонь повністю знищив автобус на площі 40 квадратних метрів. Вантажівка постраждала дещо менше – полум'я пошкодило обшивку причепа, 2 колеса, раму та 2 дзеркала заднього виду. Вогнеборцям вдалось врятувати автомобіль та причіп.
На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав – пасажирів у салоні не було, а водій встиг вчасно вийти. До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників і 2 одиниці спецтехніки. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та причину виникнення пожежі.