Інцидент трапився о 16:21. Внаслідок вибуху пожежі не виникло.

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У квартирі вибухнув самогонний апарат

  • О 16:21 рятувальникам надійшло повідомлення, що у будинку №22 на вулиці Клюсівській вибухнув технічний пристрій.
  • За інформацією "Над Бугом", це був самогонний апарат.
  • Інцидент трапився на кухні квартири на 3 поверсі 6-поверхівки.
  • Внаслідок вибуху травмувався 47-річний чоловік.
  • Він отримав важкі опіки. За словами очевидців, постраждалий втратив багато крові.
  • Рятувальники надали чоловікові домедичну допомогу.
  • Його віднесли до карети швидкої. Постраждалого госпіталізували у міську лікарню.
  • Вибух вибив вікно у квартирі, проте руйнування опорних конструкцій будинку не відбулось.
  • До робіт залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 співробітників ДСНС.

У Червонограді в квартирі вибухнув самогонний апарат: чоловік отримав важкі опіки – фото
У квартирі вибухнув самогонний апарат / Фото ДСНС Львівщини

У Червонограді в квартирі вибухнув самогонний апарат: чоловік отримав важкі опіки – фото
Чоловік сильно травмувався / Фото ДСНС Львівщини

У Червонограді в квартирі вибухнув самогонний апарат: чоловік отримав важкі опіки – фото
Медики надали допомогу постраждалому / Фото ДСНС Львівщини