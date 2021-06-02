У Червонограді в квартирі вибухнув самогонний апарат: чоловік отримав важкі опіки – фото

В одній з квартир житлового будинку у Червонограді 1 червня вибухнув самогонний апарат. Чоловік, який у той момент перебував поруч, отримав важкі опіки.
Інцидент трапився о 16:21. Внаслідок вибуху пожежі не виникло.
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У квартирі вибухнув самогонний апарат
- О 16:21 рятувальникам надійшло повідомлення, що у будинку №22 на вулиці Клюсівській вибухнув технічний пристрій.
- За інформацією "Над Бугом", це був самогонний апарат.
- Інцидент трапився на кухні квартири на 3 поверсі 6-поверхівки.
- Внаслідок вибуху травмувався 47-річний чоловік.
- Він отримав важкі опіки. За словами очевидців, постраждалий втратив багато крові.
- Рятувальники надали чоловікові домедичну допомогу.
- Його віднесли до карети швидкої. Постраждалого госпіталізували у міську лікарню.
- Вибух вибив вікно у квартирі, проте руйнування опорних конструкцій будинку не відбулось.
- До робіт залучили 2 одиниці спецтехніки та 8 співробітників ДСНС.
У квартирі вибухнув самогонний апарат / Фото ДСНС Львівщини
Чоловік сильно травмувався / Фото ДСНС Львівщини
Медики надали допомогу постраждалому / Фото ДСНС Львівщини