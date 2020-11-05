У Червонограді, що на Львівщині, 5 листопада у житловому будинку трапилась пожежа, що мало не забрала життя власника квартири. 54-річний чоловік заснув і ледь не згорів живцем.

Пожежа виникла близько 8:50 у житловому будинку на вулиці Чорновола. Загорілась квартира на першому поверсі. Про це повідомила пресслужба ДСНС Львівщини.

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Як трапилась пожежа

До пожежників зателефонували місцеві жителі та розповіли, що на вулиці Чорновола сталась пожежа. Вогнеборці одразу виїхали на місце виклику.

Там вони побачили, що з вікон квартири на першому поверсі вибивається густий чорний дим.

Не гаючи ні хвилини, надзвичайники одягнули засоби захисту органів дихання та почали гасити вогонь.

Пожежу локалізували о 9:02, а вже через 10 хвилин полум’я повністю загасили.

До ліквідації пожежі долучились 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.



Пожежа виникла близько 8:50 / Фото ДСНС Львівщини

Що сталось з власником квартири

У квартирі рятувальники виявили 54-річного власника квартири. Чоловік мирно спав і навіть не зрозумів, що його помешкання горить.

Надзвичайники розбудили мешканця квартири та відвели його до медиків. Чоловік після огляду лікарями відмовився від наступної медичної допомоги. Він внаслідок пожежі не постраждав.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.



Правоохоронці розслідують причину виникнення пожежі / Фото ДСНС Львівщини