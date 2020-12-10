Червоноградський школяр розпилив сльозогінний газ під час уроку: фото
У Червонограді 9 грудня в одній з середніх шкіл міста школяр розпилив сльозогінний газ під час уроку. Зі школи евакуювали 400 людей.
Інцидент трапився близько 13:00. Школяр розглядав газовий балончик і випадково зламав його. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
Цікаво Червоноградський школяр розпилив сльозогінний газ під час уроку: фото
Як школяр розпилив сльозогінний газ на уроці
- В одній з середніх шкіл міста близько 13:00 17-річний школяр розпилив вміст газового балончика у класі.
- У зв'язку з цим зі школи евакуювали 400 людей – школярів та вчителів. Навчальний процес зірвався на 3 години.
- Правоохоронці опитали учня 11 класу в присутності його матері.
- Школяр розповів, що під час уроку він розглядав газовий балончик.
- Пластиковий запобіжник випадково зламався, тому газ й розпилився.
Хто постраждав внаслідок події
Медики наразі обстежують 5 школярів. Лікарі визначають їхні точні діагнози.
Правоохоронці встановлюють обставини інциденту. Також поліцейські вирішують питання правової кваліфікації події.
Зі школи евакуювали 400 людей / Фото поліції Львівщини
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