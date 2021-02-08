Львів 8 січня рясно вкрило сніговими заметами. Через сильне навантаження комунальні служби не встигають розчищати вулиці міста. Тому львівські чиновники вийшли у центр Львова, щоб звільнити його від снігу.

Хуртовина на Львівщині не вщухатиме. Тому мер Львова Андрій Садовий закликає містян долучитись до загальноміського прибирання вулиць від снігу.

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Працівники мерії прибирають сніг у центрі Львова

Міський голова розповів, що прогноз погоди на цей тиждень невтішний.

Так виглядає, що снігопад не вщухатиме. Наші комунальні служби роблять все, що в їхніх силах. Але потрібна допомога. Сьогодні о 15:00 всі працівники міської ради вийдуть на прибирання,

– розповів мер.

Саме тому, як зазначив Садовий, львів'яни, ОСББ, управляючі компанії та власники підприємств також повинні організуватись й розчистити сніг біля своїх територій та помешкань.

"Така кількість снігу не є звичною для нашої громади. Але об’єднавшись, можемо побороти негоду. Складна ситуація потребує нестандартних рішень. До зустрічі на наших вулицях!" – підсумував міський голова.

Зверніть увагу! На Львівщині протягом доби випало понад 30 сантиметрів снігу. Тому місцеві комунальні служби працюватимуть цілодобово у посиленому режимі.