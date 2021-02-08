Чиновники розчищають сніг у центрі Львова: львів'ян закликають долучитись
Львів 8 січня рясно вкрило сніговими заметами. Через сильне навантаження комунальні служби не встигають розчищати вулиці міста. Тому львівські чиновники вийшли у центр Львова, щоб звільнити його від снігу.
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Хуртовина на Львівщині не вщухатиме. Тому мер Львова Андрій Садовий закликає містян долучитись до загальноміського прибирання вулиць від снігу.
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Працівники мерії прибирають сніг у центрі Львова
Міський голова розповів, що прогноз погоди на цей тиждень невтішний.
Так виглядає, що снігопад не вщухатиме. Наші комунальні служби роблять все, що в їхніх силах. Але потрібна допомога. Сьогодні о 15:00 всі працівники міської ради вийдуть на прибирання,
– розповів мер.
Саме тому, як зазначив Садовий, львів'яни, ОСББ, управляючі компанії та власники підприємств також повинні організуватись й розчистити сніг біля своїх територій та помешкань.
"Така кількість снігу не є звичною для нашої громади. Але об’єднавшись, можемо побороти негоду. Складна ситуація потребує нестандартних рішень. До зустрічі на наших вулицях!" – підсумував міський голова.
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