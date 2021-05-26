Ця шахрайська схема є доволі типовою для в'язнів. За словами голови Департаменту кіберполіції Олександра Гринчака, у в'язницях досить добре такі налаштовані процеси.

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Серед зловмисників є хороші психологи

Гринчак розповів, що шахраї можуть працювати навіть з в'язниці. За ґратами вони створюють фейкові інтернет-магазини, де продають уявні товари.

У них є навіть свої психологи, які допомагають грамотно провернути аферу і продати неіснуючий товар,

– зазначив голова кіберполіції.

За його словами, нещодавно на Львівщині викрили таку злочинну групу. В одній з в'язниць області був свій "смотрящий", який розподіляв ролі та організовував схему.

"Він безпосередньо отримував грошові кошти, отримані незаконним шляхом. Природно, доглядачі теж отримували якийсь відсоток. Через телефонні дзвінки виманювали дані банківських карт, а на волі їх посібники, "дропи", знімали з них гроші", – додав Гринчак.

До теми На Львівщині шахраї під виглядом медиків видурювали у людей гроші на операції для рідних: фото

Шахрайство в'язнів завдає шкоди в мільйони гривень

Голова кіберполіції додав, що такі схеми завдають шкоди в мільйони гривень.

"І тут знову питання про довіру: якщо громадяни звертаються в поліцію, то ми швидше затримуємо таких злочинців. Ми визначаємо номер телефону і карткові реквізити, навіть якщо це стосується криптовалюти", – розповів правоохоронець.

Гринчак додав, що поліцейським вкрай важливо дізнатись про шахрайство в найкоротші терміни. Адже тоді зловмисників стає легше викрити й вони не встигнуть ошукати більше людей.

Зверніть увагу! У порівнянні з минулим роком, цьогоріч за 4 місяці кількість кіберзлочинів зросла на 25%. Правоохоронці закликають інтернет-користувачів бути обачними та нікому не повідомляти дані своїх банківських карток, адже такі питання можуть задавати лише шахраї.