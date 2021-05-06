Викрили жителя Львівщини 5 травня під час продажу прапора. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розповсюдження забороненої символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.
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Як відбулось викриття правопорушника
- Житель Золочіва продавав прапор із зображенням Леніна та герба СРСР.
Як виглядав "товар" на продаж / Фото СБУ
- Він розмістив відповідне оголошення в Інтернеті. Про це повідомила речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська у коментарі для ZAXID.NET.
- У службі безпеки вважають, що цей прапор могли використовувати для провокацій напередодні Дня пам’яті та примирення та під час заходів 8 – 9 травня.
СБУ зупинив продаж символіки тоталітарного режиму / Фото СБУ
- Правоохоронці затримали чоловіка, коли той зустрівся з покупцем, щоб передати товар.
- Вартість прапора поки не розголошують.
- За це правопорушення продавцю може загрожувати обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.
СБУ затримали чоловіка з Золочіва за продаж радянського прапора / Фото СБУ