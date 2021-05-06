Чоловік на Львівщині продавав радянський прапор: його затримала СБУ – фото

6 травня 2021 , 09:06
Читать новость на русском

Джерело:

Управління СБУ у Львівській області

Служба безпеки України затримала 35-річного жителя Золочіва. Він намагався продати прапор з радянською символікою.

Викрили жителя Львівщини 5 травня під час продажу прапора. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розповсюдження забороненої символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.

Актуально Суд виніс вирок 22-річному львів'янину за футболку з комуністичною символікою: фото

Як відбулось викриття правопорушника

  • Житель Золочіва продавав прапор із зображенням Леніна та герба СРСР.


Як виглядав "товар" на продаж / Фото СБУ

  • Він розмістив відповідне оголошення в Інтернеті. Про це повідомила речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська у коментарі для ZAXID.NET.
  • У службі безпеки вважають, що цей прапор могли використовувати для провокацій напередодні Дня пам’яті та примирення та під час заходів 8 – 9 травня.


СБУ зупинив продаж символіки тоталітарного режиму / Фото СБУ

  • Правоохоронці затримали чоловіка, коли той зустрівся з покупцем, щоб передати товар.
  • Вартість прапора поки не розголошують.
  • За це правопорушення продавцю може загрожувати обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.


СБУ затримали чоловіка з Золочіва за продаж радянського прапора / Фото СБУ

Зверніть увагу! Нещодавно у Дніпрі на будівлі вивісили величезний прапор зі Сталіним. Про це повідомив співробітник Дніпропетровського національного історичного музею. Правопорушника, який вивісив цей правпор наразі шукає поліція.
Автор: Вікторія Андрєєва