Чоловік на Львівщині продавав радянський прапор: його затримала СБУ – фото

Служба безпеки України затримала 35-річного жителя Золочіва. Він намагався продати прапор з радянською символікою.

Викрили жителя Львівщини 5 травня під час продажу прапора. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розповсюдження забороненої символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму.

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Як відбулось викриття правопорушника

Житель Золочіва продавав прапор із зображенням Леніна та герба СРСР.



Як виглядав "товар" на продаж / Фото СБУ

Він розмістив відповідне оголошення в Інтернеті. Про це повідомила речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська у коментарі для ZAXID.NET.

У службі безпеки вважають, що цей прапор могли використовувати для провокацій напередодні Дня пам’яті та примирення та під час заходів 8 – 9 травня.



СБУ зупинив продаж символіки тоталітарного режиму / Фото СБУ

Правоохоронці затримали чоловіка, коли той зустрівся з покупцем, щоб передати товар.

Вартість прапора поки не розголошують.

За це правопорушення продавцю може загрожувати обмеження волі або позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією майна.



СБУ затримали чоловіка з Золочіва за продаж радянського прапора / Фото СБУ