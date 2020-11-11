Співробітники Галицької митниці знайшли у чоловіка старовинні нагрудні знаки та медалі. Він віз їх до Польщі і не задекларував. Тепер на контрабандиста очікує штраф.

Українець хотів вивезти нагрудні знаки до Польщі. Експерти встановили, що один з них становить історичну цінність. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Як у чоловіка знайшли старовинні нагрудні знаки

Чоловік прибув на пункт пропуску Шегині – Медика через "зелений коридор". Так він показав митникам, що не перевозить ніяких предметів, які підлягають обов’язковому декларуванню.

Проте співробітники Галицької митниці вирішили оглянути автівку українця.

І не даремно. Там вони знайшли 6 нагрудних знаків Російської імперії, пам’ятну медаль Угорської республіки та нагрудний службовий знак міського голови міста Лубни 1870 року.

Зверніть увагу! Відповідно до українського законодавства культурні цінності, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості потрібно обов’язково задекларувати при перетині кордону.

Що загрожує чоловікові

Нагрудні знаки вилучили та скерували на експертизу, щоб з’ясувати їх культурну та історичну цінності.

За висновками експертів, серед предметів, які чоловік вивозив з України, був службовий знак міського голови Лубнів 1870 року. Він становить історичну цінність, а його вартість – орієнтовно 10 тисяч гривень.

Митники склали протокол про порушення митних правил. Старовинний нагрудний знак вилучили. За таке правопорушення чоловікові загрожує штраф у розмірі повної вартості незадекларованого знаку та його конфіскація.



Чоловік намагався вивезти з України нагрудний знак 1870 року / Фото Галицької митниці