Співробітники Галицької митниці знайшли у мікроавтобусі контрабандну техніку на 250 тисяч гривень. Водій подав декларацію лише на частину товару, який намагався ввезти в Україну.

Житель Черкас прибув на пункт пропуску Шегині – Медика через "червоний коридор". Митники вирішили перевірити його мікроавтобус та знайшли купу незадекларованої техніки. Про це повідомила пресслужба Галицької митниці.

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Що саме перевозив чоловіка

Водій мікроавтобуса разом з пасажирами приїхали на митницю через "червоний коридор".

Чоловік подав декларацію, у якій вказав, що він ввозить в Україну порохотяг, 15 вживаних комп’ютерів, велосипед та особисті речі.

Митники вирішили перевірити авто чоловіка.

У багажному відділенні автобуса вони знайшли купу незадекларованої техніки: порохотяги, кавоварки, камери GoPro, електронні годинники Apple Watch, безпровідні навушники AirPodsPro, процесори та флешки.

Усього митники знайшли 40 одиниць товарів.



Чоловік їхав в Україну через "червоний коридор" / Фото Галицької митниці

Що загрожує чоловікові

Водій переміщував через митний кордон України товар, про який не вказав у декларації. Тому співробітники Галицької митниці склали протокол за недекларування товарів. За таке правопорушення чоловікові загрожує штраф в розмірі 100 % вартості незадекларованих товарів з конфіскацією контрабанди.

Вартість незадекларованої техніки становила близько 250 тисяч гривень. Весь товар вилучили.



Водій не задекларував увесь товар, який віз / Фото Галицької митниці



Митники знайшли в автівці 40 одиниць техніки / Фото Галицької митниці



Митники вилучили техніку вартістю 250 тисяч / Фото Галицької митниці