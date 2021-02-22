На Львівщині 21 лютого 20-річний водій Volkswagen Passat збив пішохода. 61-річний чоловік отримав травми і його госпіталізували.

Аварія трапилась близько 19:15 трасі Львів – Самбір – Ужгород неподалік села Пиняни Самбірського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування. Читайте також На Львівщині в жахливій ДТП загинув чоловік: ще 2 людей травмувались – фото Як водій збив пішохода Близько 19:15 на трасі Львів – Самбір – Ужгород водій автівки Volkswagen Passat, 20-річний житель Львівщини, збив чоловіка.

Внаслідок аварії 61-річний житель одного з сіл Самбірщини отримав травми.

Медики відвезли постраждалого до лікарні.

Аварія трапилась близько 19:15 / Фото поліції Львівщини Правоохоронці проводять розслідування Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років. Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

20-річний водій збив пішохода / Фото поліції Львівщини

61-річний чоловік потрапив до лікарні / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини