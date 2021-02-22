Чоловік потрапив у лікарню: на Львівщині 20-річний водій збив пішохода – фото

Джерело:поліція Львівщини
На Львівщині 21 лютого 20-річний водій Volkswagen Passat збив пішохода. 61-річний чоловік отримав травми і його госпіталізували.
Аварія трапилась близько 19:15 трасі Львів – Самбір – Ужгород неподалік села Пиняни Самбірського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
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Аварія трапилась близько 19:15 / Фото поліції Львівщини
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини аварії.
20-річний водій збив пішохода / Фото поліції Львівщини
61-річний чоловік потрапив до лікарні / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини