Чоловік потрапив у лікарню: на Львівщині 20-річний водій збив пішохода – фото

22 лютого 2021 , 12:20
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Джерело:

поліція Львівщини

На Львівщині 21 лютого 20-річний водій Volkswagen Passat збив пішохода. 61-річний чоловік отримав травми і його госпіталізували.

Аварія трапилась близько 19:15 трасі Львів – Самбір – Ужгород неподалік села Пиняни Самбірського району. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

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Як водій збив пішохода

  • Близько 19:15 на трасі Львів – Самбір – Ужгород водій автівки Volkswagen Passat, 20-річний житель Львівщини, збив чоловіка.
  • Внаслідок аварії 61-річний житель одного з сіл Самбірщини отримав травми.
  • Медики відвезли постраждалого до лікарні.


Аварія трапилась близько 19:15 / Фото поліції Львівщини

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке передбачене санкцією статті, – до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини аварії.


20-річний водій збив пішохода / Фото поліції Львівщини


61-річний чоловік потрапив до лікарні / Фото поліції Львівщини


Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини