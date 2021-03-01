Жорстоке поводження з тваринами: поліція побачила кримінал у дописах львів'янина
У Львові поліція почала перевірку чоловіка за допис у мережі. На переконання правоохоронців, він закликав до жорстокого поводження з тваринами. Через це порушили відповідну кримінальну справу.
Правоохоронці нагадали, що за жорстоке поводження з тваринами або поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій передбачено кримінальну відповідальність.
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Деталі від поліції
Справу порушили за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Вона передбачає:
- штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень,
- або арешт терміном до 6 місяців,
- або обмеження волі на строк до 3 років.
Зараз триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Водночас поліцейські закликали не бути байдужими та повідомляти про кожен відомий їм факт жорстокого поводження з твариною на оперативну лінію 102.
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