Чоловік у мережі обурився через лайно собак: поліція в його дописі побачила кримінал

У Львові поліція почала перевірку чоловіка за допис у мережі. Він скаржився на лайно собак на дитячих майданчиках. Також розповів історію про собачий корм із проносним. Правоохоронці в цьому побачили заклик до жорстокого поводження з тваринами та порушили відповідну справу.

Правоохоронці нагадали, що за жорстоке поводження з тваринами або поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій передбачено кримінальну відповідальність.

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Деталі від поліції

Справу порушили за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Вона передбачає:

штраф від 17 тисяч до 51 тисячі гривень,

або арешт терміном до 6 місяців,

або обмеження волі на строк до 3 років.

Зараз триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Водночас поліцейські закликали не бути байдужими та повідомляти про кожен відомий їм факт жорстокого поводження з твариною на оперативну лінію 102.

Про що саме був допис

Мовиться про повідомлення юриста Романа Верхоляка від 27 лютого. У ньому чоловік критикував власників собак, які не прибирають фекалії за своїми собаками. Також він розповів історію, як його знайомий порозкидав на дитячих майданчиках і стадіонах собачий корм, перемішаний із проносним засобом, повідомляє ZAXID.NET.

За словами чоловіка, таким чином він хоче, щоб власники тварин відчули, як почуваються люди через неприбрані собачі фекалії. У цьому ж дописі Верхоляк написав, що батькам з іншим районів варто "взяти на озброєння таку методику".

Увага! Ненормативна лексика!

Той самий допис Романа Верхоляка, через який поліція відкрила провадження / Скриншот ZAXID.NET

На таке повідомлення юриста активно відреагувала частина спільноти львівських собачників. Вони заявили, що Верхоляк закликає до жорстокості щодо тварин. Імовірно, хтось із них і звернувся до поліції.

Пояснення Романа Верхоляка

Наразі вищевказаний допис видалено. У коментарі журналістам Верхоляк розповів, що після його публікації отримав кілька погроз від невідомих йому людей. Зокрема, його назвали "сихівським живодером", хоча живе в Шевченківському районів. Крім того, одна з власниць собак почала звинувачувати його в отруєнні невідомого собаки

Щодо самого повідомлення, він запевняє, що не мав жодних злих умислів. А лише хотів описати ситуацію, "коли намагаєшся зробити на стадіоні снігову бабу, катаєш кулю, підіймаєш її, а твоя рука опиняється в лайні". І його це дістало.

Гуляв зі своєю 3-річною донькою у районі. Ми зустріли чоловіка, який гуляв із сином. Коли були на стадіоні на Чигиринській, там не було де пройти – усе було в собачому лайні. Я сказав йому, що мене дістали собачники та розповів про свій досвід, як людей за це штрафують за кордоном,

– зауважив він.

Далі, продовжує юрист, цей чоловік розповів йому історію, що він чи купив, чи має намір купити собачий корм і змішати його з проносним. А опісля порозсипати все на футбольних і дитячих майданчиках.

"Він також розповідав, що просив людей прибрати за собаками, але вони розвертались і не звертали увагу. Тому він не бачить іншого виходу, щоб вони відчули, що це таке, у себе вдома", – розповів Верхоляк.

Наразі поліція не викликала його на допит у цій справі. Верхоляк каже, що для нього "залишається загадкою, де в тому дописі був заклик до жорстокого поводження з тваринами".

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