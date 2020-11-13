У Львові продовжується ремонт вулиці Степана Бандери. За проєктом, ціна реконструкції складає 216 мільйонів гривень. У мерії розповіли, що вартість ремонту не завищена – її підтвердила держекспертиза.

Звинувачення, які наразі висувають політики щодо ремонту вулиці Бандери, не підкріплені ніякими фактами. Реконструкцію проводять відповідно до проєктно-кошторисної документації, яка пройшла державну експертизу. Про це розповіла заступниця мера Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк, повідомила пресслужба Львівської міськради.

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У мерії спростовують усі звинувачення

Маруняк абсолютно не погоджується з тим, що вартість ремонту вулиці Бандери була завищена. Наразі підрядник ТзОВ "Онур", який вже понад місяць проводить ремонт вулиці, ще не отримав гроші за виконані роботи. Ще один аргумент посадовиці полягає у тому, що уся інформація щодо реконструкції є на сайті ProZorro, де проводились торги.

Виготовлена проєктно-кошторисна документація пройшла експертизу, у відповідній експертній організації, яка детально вивчає всю документацію, всі розділи, всі розцінки, і тоді дає своє заключення. І експертна організація несе відповідальність, зокрема і кримінальну, за якість перевірки ПКД, і за відповідність цін, які зазначені у проєктно-кошторисній документації. Тому про жодні зловживання чи крадіжки не може йти мова,

– додала Маруняк.

Чому ремонт вулиці Бандери так багато коштує

Реконструкцію вулиці Бандери планували ще у 2019 році. Тоді ремонтні роботи коштували дешевше. У 2019 році вартість реконструкції становила 100 мільйонів гривень.

Проте влітку 2020 року, коли розробили проєктно-кошторисну документацію та здали її на експертизу, вартість склала 216 мільйонів гривень. Цю ціну реконструкції підтвердили усі необхідні експертні перевірки. Крім того, уся документація пройшла перевірку управління фінансового контролю і аудиту. Зараз з усіма документами щодо ремонту вулиці Бандери можна ознайомитись ЛКП "Львівавтодор".

До теми 80% вартості ремонту вулиці Бандери – заміна колектора, – Садовий

Ремонт вулиці Бандери – дуже ресурсозатратний

Вулицю Бандери не ремонтували протягом 50 років. Там дуже складні інженерні мережі. На глибині 6 метрів пролягає колектор діаметром 1,2 метра. Тому, для того, щоб безпечно проводити роботи з заміни колектора, необхідно встановлювати відповідні кріплення. Станом на 13 листопада працівники компанії-підрядника замінили 100 метрів колектора.

Також на вулиці Бандери пролягає водопровід з обох сторін. Також там розташовані будинки, тому підрядник повинен обережно проводити ремонтні роботи, щоб їх не пошкодити. Саме через це проєкт реконструкції вулиці досить складний і дорогий.

До прикладу, на тендер ремонту вулиці Степана Бандери подалося лише 2 учасники, а на ремонт вулиці Хуторівки — аж 5 учасників. Спитаєте чому? Бо на вулиці Бандери складні роботи, а на вулиці Хуторівка не було складних інженерних мереж, лише заміна дощівки і водопроводу, які не були на глибині,

– зазначила посадовиця.

Маруняк заявила, що усі свої слова щодо ремонту вулиці Бандери вона може підтвердити відповідними документами. Натомість звинувачення політиків щодо завищення ціни ремонту не підкріплені жодними фактами.