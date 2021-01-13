Жовківський райсуд закрив справу проти вчительки Потелицької загальноосвітньої школи Надії Патлики, яка побила шестикласника. Суддя обмежився усним зауваженням та не став штрафувати педагогиню.

Суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський зазначив, що правоохоронці мали б скласти адмінпротокол на батьків учня, адже хлопець погано поводився. Про це повідомив ZAXID.NET.

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Як вчителька побила школяра

На початку грудня у Потелицькій школі під час перерви 41-річна вчителька української мови та літератури Надія Патлика побачила бійку кількох школярів.

За словами жінки, вона намагалась розборонити хлопців .

. Один з учнів забіг до класу. Вчителька пішла за ним. Тоді хлопець, побачивши викладачку, сказав: " Чого ти сюди прийшла? Вийди звідси ".

забіг до класу. Вчителька пішла за ним. Тоді хлопець, побачивши викладачку, сказав: " ". У відповідь вчителька підійшла до шестикласника та почала шарпати за одяг . Вона навіть кілька разів вдарила хлопця долонею по потилиці.

підійшла до шестикласника та . Вона навіть хлопця долонею по потилиці. Школярі зняли усе це на відео і поширили у соцмережах. Про інцидент написали ЗМІ.

Після цього вчительку , яка працювала ще й заступницею директора з виховної роботи, відсторонили . Проте згодом її й зовсім звільнили.

, яка працювала ще й заступницею директора з виховної роботи, . Проте згодом її й зовсім звільнили. Правоохоронці склали на жінку протокол за дрібне хуліганство. За таке правопорушення викладачці загрожував невеликий штраф – від 21 до 119 гривень.

Дивіться відео, як вчителька вдарила шестикласника:

Як вчителька пояснила свою поведінку

Під час судового засідання вчителька визнала свою провину. Жінка пояснила, що не стрималася.

Після образливих та принизливих слів, сказаних учнем до неї як учителя, не змогла опанувати й стримати емоції, не змогла проявити стресостійкість, через що дійсно кричала на учня, шарпала за одяг та нанесла йому стусани в область потилиці,

– пояснила під час засідання Патлика.

Вчителька хотіла лише розборонити хлопців. За словами жінки, впродовж 20 років роботи у школі така ситуація з нею трапилась вперше.

Викладачка розповіла, що після інциденту просила пробачення в батьків учня та написала заяву на звільнення. Батьки шестикласника надіслали в суд пояснення, у якому написали, що у них немає ніяких претензій, а вчителька ніколи раніше погано не ставилася до їхнього сина.

Який вирок виніс суд

Суддя Жовківського райсуду Роман Ясиновський став на бік вчительки. Він, вислухавши її пояснення, вирішив не штрафувати жінку, обмежившись усним зауваженням. Суддя закрив справу проти викладачки.

Також в обґрунтувальній частині судового рішення вказано, що правоохоронці повинні були скласти протокол про адмінправопорушення на батьків учня за неналежне виконання обов'язків з виховання, адже школяр грубо висловлювався до вчителя.