Давав 100 доларів: у Львові п'яний водій хотів відкупитись від поліцейських – фото
У Львові 21 листопада патрульні зупинили авто, водій якого порушив правила дорожнього руху. П'яний чоловік хотів відкупитись від правоохоронців – він давав їм 100 гривень і 100 доларів хабаря.
Інцидент стався у центрі міста. Слідчі відкрили кримінальне провадження за пропозицію хабаря. Про у фейсбуці це повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як п'яний водій намагався відкупитись від патрульних
- У Галицькому районі Львова патрульні помітили автомобіль Lexus, який порушував правила дорожнього руху.
- Правоохоронці зупинили автівку. За кермом перебував 37-річний житель Червонограда.
- Поліцейські помітили, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Також водій не мав документів.
- Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення п'яний чоловік запропонував поліцейським хабар – 100 гривень і 100 доларів.
- Патрульні повідомили водія, що цього робити не можна і за хабар йому загрожуватиме кримінальна відповідальність.
- Чоловік на зауваження правоохоронців не реагував і продовжував спроби відкупитись від патрульних.
Водій Lexus порушував правила дорожнього руху / Фото поліції Львівщини
Що загрожує чоловікові
Слідчі відкрили кримінальне провадження за пропозицію хабаря поліцейським. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1,7 до 8 тисяч гривень або від 2 до 4 років за ґратами.
Окрім того, поліцейські склали на водія 2 адмінпротоколи:
- за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння;
- за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування
П'яний чоловік запропонував патрульним 100 гривень і 100 доларів хабаря / Фото поліції Львівщини
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