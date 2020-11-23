У Львові 21 листопада патрульні зупинили авто, водій якого порушив правила дорожнього руху. П'яний чоловік хотів відкупитись від правоохоронців – він давав їм 100 гривень і 100 доларів хабаря.

Інцидент стався у центрі міста. Слідчі відкрили кримінальне провадження за пропозицію хабаря. Про у фейсбуці це повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як п'яний водій намагався відкупитись від патрульних

У Галицькому районі Львова патрульні помітили автомобіль Lexus, який порушував правила дорожнього руху.

Правоохоронці зупинили автівку. За кермом перебував 37-річний житель Червонограда.

Поліцейські помітили, що чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Також водій не мав документів.

Під час складання протоколу про адміністративне правопорушення п'яний чоловік запропонував поліцейським хабар – 100 гривень і 100 доларів.

Патрульні повідомили водія, що цього робити не можна і за хабар йому загрожуватиме кримінальна відповідальність.

Чоловік на зауваження правоохоронців не реагував і продовжував спроби відкупитись від патрульних.

Водій Lexus порушував правила дорожнього руху / Фото поліції Львівщини

Що загрожує чоловікові

Слідчі відкрили кримінальне провадження за пропозицію хабаря поліцейським. Санкція статті передбачає покарання – штраф від 1,7 до 8 тисяч гривень або від 2 до 4 років за ґратами.

Окрім того, поліцейські склали на водія 2 адмінпротоколи:

за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння;

за керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування



П'яний чоловік запропонував патрульним 100 гривень і 100 доларів хабаря / Фото поліції Львівщини