Давав хабар патрульному: у Львові п'яному водієві замість штрафу тепер загрожує в'язниця
У Дублянах, що біля Львова, 14 січня патрульні зупинили автівку, якою кермував п'яний водій. Чоловік намагався дати правоохоронцям 5 тисяч гривень хабаря, але вони не захотіли брати гроші.
Інцидент трапився близько 15:00. Патрульні зупинили автівку п'яного водія у Дублянах. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.
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Як чоловік намагався дати хабар правоохоронцям
- Близько 15:00 патрульні отримали виклик про те, що водій автівки Fiat Ducato, ймовірно, їде вулицею Промисловою у нетверезому стані.
- Правоохоронці зупинили це авто у Дублянах.
- Поліцейські побачили, що водій був й справді п'яним. Проте чоловік відмовився від перевірки на стан сп'яніння.
- Коли патрульні повідомили йому, що складають на нього протокол за адмінправопорушення, водій запропонував їм 5 тисяч гривень.
- Поліцейські попередили чоловіка, що за таке передбачена вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність.
- Проте це не зупинило водія – він продовжив пропонувати хабар.
Що загрожує водієві
Патрульні викликали на місце події слідчих. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію хабаря службовій особі. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – від 2 до 4 років за ґратами.
Також на 34-річного порушника склали адмінпротокол за керування автівкою в стані сп'яніння. За таке правопорушення йому загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу та позбавлення водійських прав на 1 рік.
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