У Дублянах, що біля Львова, 14 січня патрульні зупинили автівку, якою кермував п'яний водій. Чоловік намагався дати правоохоронцям 5 тисяч гривень хабаря, але вони не захотіли брати гроші.

Інцидент трапився близько 15:00. Патрульні зупинили автівку п'яного водія у Дублянах. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

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Як чоловік намагався дати хабар правоохоронцям

Близько 15:00 патрульні отримали виклик про те, що водій автівки Fiat Ducato, ймовірно, їде вулицею Промисловою у нетверезому стані.

Правоохоронці зупинили це авто у Дублянах.

Поліцейські побачили, що водій був й справді п'яним. Проте чоловік відмовився від перевірки на стан сп'яніння.

Коли патрульні повідомили йому, що складають на нього протокол за адмінправопорушення, водій запропонував їм 5 тисяч гривень.

Поліцейські попередили чоловіка, що за таке передбачена вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність.

Проте це не зупинило водія – він продовжив пропонувати хабар.

Що загрожує водієві

Патрульні викликали на місце події слідчих. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію хабаря службовій особі. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті, – від 2 до 4 років за ґратами.

Також на 34-річного порушника склали адмінпротокол за керування автівкою в стані сп'яніння. За таке правопорушення йому загрожує 10,2 тисячі гривень штрафу та позбавлення водійських прав на 1 рік.

Зверніть увагу! Ніколи не сідайте за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Алкоголь притуплює гостроту реакції та відчуття небезпеки. Такі дії можуть бути смертельними!