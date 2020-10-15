Зараз у Львові активно ремонтують вулицю Бандери. Активістів та небайдужих містян турбує, чи не зникне бруківка після ремонту. Проте бруківка нікуди не зникає – нею замощують вулиці з неактивним рухом транспорту.

Багато львівських заасфальтованих вуличок в історичній частині міста замощують бруківкою. Про це розповів колишній архітектор Львова Юліан Чаплінський у програмі ZAXID.NET "Стінка на стінку".

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Урбаністи люблять бруківку

Чаплінський запевнив, що те, що урбаністи не люблять бруківку і постійно хочуть її прибрати з вулиць міста – це справжній міф.

Ми розглядаємо бруківку як такий самий інструмент в руках проєктанта, як і будь-які інші засоби. Є маса вулиць, які зроблені урбаністами з Інституту просторового розвитку в старій частині міста, які були заасфальтовані, а тепер вони забруковані,

– розповів колишній головний архітектор Львова.

Забруковують переважно внутрішньоквартальні та тупикові вулиці в середмісті та історичному ареалі. Тобто бруківка нікуди не зникає – її використовують для замощення вулиць з неактивним рухом автомобілів.

Чаплінський про європейський досвід ремонту доріг

Чаплінський проаналізував досвід європейських міст у ремонті доріг. Він розповів, що у Відні на центральній вулиці проєктанти дуже вдало поєднали бруківку з асфальтом.

Багато львів'ян, які мешкають у будинках на забрукованих вулицях з активним рухом транспорту, скаржаться, що через шум жити там "неможливо". У Європі, щоб вирішити таку ж проблему, під час ремонту дороги на проїжджій частині використовують асфальтобетон. Бруківкою ж вимощують паркувальні кишеньки та тротуари.

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Якою стане вулиця Бандери після ремонту

Під час ремонту вулицю Бандери забрукують на 70 – 80 %. Невеликі смуги між трамвайними рейками вимостять римським каменем. Це потрібно для того, щоб зменшити шум під час руху трамваїв. Бруківку, яка залишиться після ремонту, використають на дотичних до Бандери вулицях. Зокрема на Карпінського і частині вулиці Коновальця.

Там це пасує. Ніхто не ставить за мету вивезти кудись бруківку, в Європі такі цінності зараз, в нас – інші,

– додав Чаплінський.

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Де зараз лежить бруківка, яку зняли з вулиці Бандери

У Львівській міськраді розповіли, що вся бруківка, яка залишається після ремонту доріг, зберігається під охороною на вулиці Пластовій.

"Зараз ремонтуємо вулицю Лисенка, там бракує бруківки. Ми беремо з того запасу, який у нас є, за актом прийому-передачі. За рішенням виконавчого комітету ми її передаємо на вулицю Лисенка", – підсумувала заступниця мера Ірина Маруняк.

Наразі на складі зберігається 3559 квадратних метрів грубої бруківки та 4712 – мозаїки.