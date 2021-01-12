Через ремонт водопроводів у Львові 12 січня на низці вулиць не буде води: список адрес
У Львові 12 січня на низці вулиць не буде води / Фото з відкритих джерел
"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи. Тож через планові роботи у Львові 12 січня будинки на низці вулиць тимчасово залишаться без водопостачання.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Лобачевського, Бодянського, Тарнавського, Льняній та Котляревського. Водопостачання планують відновити до 16:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
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Де у Львові не буде води з 10:00 до 15:00
- вулиця Заводська – всі будинки;
- вулиця Лобачевського – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 9:45 до 12:00
- вулиця Белзька – всі будинки;
- вулиця Бодянського – всі будинки;
- вулиця Бринського – всі будинки;
- вулиця Васильченка – всі будинки;
- вулиця Врізана – всі будинки;
- вулиця Галечко – всі будинки;
- вулиця Гамалії – всі будинки;
- вулиця Гнатевича – всі будинки;
- вулиця Горівська – всі будинки;
- вулиця Дніпрової Чайки – всі будинки;
- вулиця Ігорева – всі будинки;
- вулиця Ковальська – всі будинки;
- вулиця Ковельська – всі будинки;
- вулиця Корецька – всі будинки;
- вулиця Крайня – всі будинки;
- вулиця Металістів – всі будинки;
- вулиця Метлинського – всі будинки;
- вулиця Милятинська – всі будинки;
- вулиця Миргородська – всі будинки;
- вулиця Молочна – всі будинки;
- вулиця Навої – всі будинки;
- вулиця Новознесенська – всі будинки;
- вулиця Олійна – всі будинки;
- вулиця Падури – всі будинки;
- вулиця Петрусенко – всі будинки;
- вулиця Пинська – всі будинки;
- вулиця Пластова – всі будинки;
- вулиця Поворотна – всі будинки;
- вулиця Польова – всі будинки;
- вулиця Помірки – всі будинки;
- вулиця Потелицька – всі будинки;
- вулиця Радехівська – всі будинки;
- вулиця Ратича – всі будинки;
- вулиця Рівна – всі будинки;
- вулиця Ребета – всі будинки;
- вулиця Саковича – всі будинки;
- вулиця Сушкевича – всі будинки;
- вулиця Таращанська – всі будинки;
- вулиця Теребовлянська – всі будинки;
- вулиця Туркменська – всі будинки;
- вулиця Черкаська – всі будинки;
- вулиця Шатківського – всі будинки;
- вулиця Хмельницького – будинки № 116, 116/1, 140, 144, 146, 148, 150, 160, 162, 164.
Де у Львові не буде води з 10:30 до 16:00
- вулиця Архипенка – всі будинки;
- вулиця Тарнавського – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 11:30 до 16:00
- вулиця Господарська – всі будинки;
- вулиця Інструментальна – всі будинки;
- вулиця Льняна – всі будинки;
- вулиця Тичини – всі будинки;
- вулиця Хвильового – будинки № 1б, 1а, 2, 3, 4, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 9, 9а, 10, 11а, 11б, 12, 14, 14а, 14б, 15а, 17а, 17;
- вулиця Котляревського – всі будинки.
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