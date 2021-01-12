У Львові 12 січня на низці вулиць не буде води / Фото з відкритих джерел

"Львівводоканал" продовжує ремонтувати водопроводи. Тож через планові роботи у Львові 12 січня будинки на низці вулиць тимчасово залишаться без водопостачання.