У Львові визначили адреси офіційних місць продажу новорічних ялинок. Хвойні продаватимуть у 6 районах Львова з 18 грудня до 6 січня.

Адреси офіційних місць продажу затвердили 1 грудня на засіданні виконкому мерії. Відтак придбати ялинку у Львові можна буде в кожному районі міста до 6 січня. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради. Цікаво Різдво скасувати не можна, – Садовий розповів про локдаун у Львові Де купити ялинку в Галицькому районі вулиця Волоська. Де купити ялинку в Залізничному районі Патона, 4/1;

Петлюри, 11 (біля ринку "Любінське сяйво");

Чернівецька – Городоцька (перехід);

Широка – Гніздовського (біля ринку "Ярмарок"). Де купити ялинку в Личаківському районі Солодова, 4 (біля ринку "Дари Львівщини");

Поліська, 2 (біля ринку "Галицьке перехрестя");

Хмельницького, 120 (біля ринку "Дари Львівщини"). Де купити ялинку в Сихівському районі Сихівська, 16А (біля ТзОВ "Замок");

проспект Червоної Калини, 36 – 40. Де купити ялинку в Франківському районі Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ "Провесінь Ю. М. М.");

Наукова, 29А (біля ТзОВ "Фест-Вест" ЛТД);

Володимира Великого, 59-В. Де купити ялинку в Шевченківському районі Величковського, 8;

Гайдамацька, 9А (біля ТЦ "Володар");

Мазепи, 11 – Пилипа Орлика (навпроти ринку "Тополя-1");

Грінченка, 4Б (біля ринку "Холм");

Миколайчука, 8 (біля ринку "Світлиця-3");

Шевченка, 360 – 364 (біля ринку "Ярослава");

проспект В'ячеслава Чорновола, 67А (біля ринку "Старий лицар").