У Львові визначили, де продаватимуть ялинки: адреси офіційних місць продажу
У Львові визначили адреси офіційних місць продажу новорічних ялинок. Хвойні продаватимуть у 6 районах Львова з 18 грудня до 6 січня.
Адреси офіційних місць продажу затвердили 1 грудня на засіданні виконкому мерії. Відтак придбати ялинку у Львові можна буде в кожному районі міста до 6 січня. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.
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Де купити ялинку в Галицькому районі
- вулиця Волоська.
Де купити ялинку в Залізничному районі
- Патона, 4/1;
- Петлюри, 11 (біля ринку "Любінське сяйво");
- Чернівецька – Городоцька (перехід);
- Широка – Гніздовського (біля ринку "Ярмарок").
Де купити ялинку в Личаківському районі
- Солодова, 4 (біля ринку "Дари Львівщини");
- Поліська, 2 (біля ринку "Галицьке перехрестя");
- Хмельницького, 120 (біля ринку "Дари Львівщини").
Де купити ялинку в Сихівському районі
- Сихівська, 16А (біля ТзОВ "Замок");
- проспект Червоної Калини, 36 – 40.
Де купити ялинку в Франківському районі
- Княгині Ольги, 112 (біля ТзОВ "Провесінь Ю. М. М.");
- Наукова, 29А (біля ТзОВ "Фест-Вест" ЛТД);
- Володимира Великого, 59-В.
Де купити ялинку в Шевченківському районі
- Величковського, 8;
- Гайдамацька, 9А (біля ТЦ "Володар");
- Мазепи, 11 – Пилипа Орлика (навпроти ринку "Тополя-1");
- Грінченка, 4Б (біля ринку "Холм");
- Миколайчука, 8 (біля ринку "Світлиця-3");
- Шевченка, 360 – 364 (біля ринку "Ярослава");
- проспект В'ячеслава Чорновола, 67А (біля ринку "Старий лицар").
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