У Львові через плановий ремонт електромереж 10 грудня тимчасово вимкнуть світло у деяких районах. Без світла залишаться 6 вулиць

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00. Про це повідомила пресслужба "Львівобленерго". Читайте також Львів'яни можуть відправляти посилки у Варшаву та Нью-Йорк прямим чартерним рейсом На яких вулицях Львова вимкнуть світло з 9:00 до 20:00 вулиця Патона – будинки № 2/4, 2/5, 2/7. На яких вулицях Львова вимкнуть світло з 8:00 до 17:00 вулиця Бордянського – будинки № 26А, 42, 44, 46;

вулиця Васильченка – будинки № 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 39а, 41, 43;

вулиця Гнатевича – будинки № 1, 3, 24, 26;

вулиця Помірки – будинки № 4, 14, 17, 18, 20, 20б, 24, 28;

вулиця Трависта – будинок № 25. Зверніть увагу! Інформацію щодо інших планових чи аварійних відключень світла можна переглянути на сайті "Львівобленерго".