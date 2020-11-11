"Львівобленерго" продовжує ремонтувати електромережі у місті. Тому на деяких вулицях Сихівського району Львова 12 листопада тимчасово вимкнуть світло.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Подачу електроенергії планують відновити до 16:00. Про це повідомили на сайті "Львівобленерго".

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На яких вулицях вимкнуть світло у Сихівському районі з 9:00 до 16:00

Зелена – будинки № 389, 391, 393, 395, 405;

Колодязна – будинки № 1, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;

Межова – будинки № 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30а, 34, 34А, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 56, 60, 62, 64, 64А;

Надійна – будинки № 1, 1Б, 21, 23, 25, 27, 27А;

Розвилиста – будинки № 1, 1Б, 21, 23, 25, 27, 27А;

Світанкова – будинки № 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 10а, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37;

Слобідська – будинки № 1, 1А, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14, 16, 18.

Зверніть увагу! Інформацію про інші планові відключення світла у Львові можна переглянути на сайті "Львівобленерго".