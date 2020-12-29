У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Зокрема, через ремонт вулиці Бандери без води залишаться вулиці, що розташовані поблизу. Окрім цього, водопостачання тимчасово відключать й на низці інших львівських вулиць.

Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Богдана Хмельницького, Пасічній, Політехнічній та Бандери. Водопостачання планують відновити до 21:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".

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Де у Львові не буде води з 9:00 до 21:00

вулиця Бандери – всі будинки;

вулиця Русових – всі будинки;

вулиця Коновальця – будинки № 4 – 20, 1 – 23;

вулиця Японська – всі будинки;

вулиця Київська – всі будинки;

вулиця Єфремова – будинки № 20 – 32, 1 – 37;

вулиця Новий Світ – всі будинки;

вулиця Глибока – всі будинки;

вулиця Карпінського – всі будинки;

вулиця Архітекторська – всі будинки;

вулиця Брюллова – всі будинки;

вулиця Бібліотечна – всі будинки;

вулиця Крушельницької – всі будинки;

вулиця Матейка – всі будинки;

вулиця Технічна – всі будинки;

вулиця Новаківського – всі будинки;

вулиця Устияновича – всі будинки;

вулиця Професорська – всі будинки;

вулиця Лукіяновича – всі будинки.

Де у Львові подаватимуть воду з пониженим тиском з 9:00 до 21:00

вулиця Київська – всі будинки;

вулиця Левицького – всі будинки;

вулиця Антоновича – всі будинки;

вулиця Коновальця – будинки від № 22 та від №25 до кінця вулиці;

вулиця Здоров'я – всі будинки;

вулиця Чупринки – всі будинки;

вулиця Кольберга – всі будинки;

вулиця Вербицького – всі будинки;

вулиця Брюллова – всі будинки;

вулиця Дорошенка – всі будинки;

вулиця Листопадового Чину – всі будинки;

вулиця Колеси – всі будинки;

вулиця Венеціанова – всі будинки;

вулиця Грабовського – всі будинки;

вулиця Драгоманова – всі будинки;

вулиця Богуна – всі будинки;

вулиця Коцюбинського – всі будинки;

вулиця Лукіяновича – всі будинки.

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Де у Львові не буде води з 11:15 до 21:00

вулиця Городоцька – частина будинків;

вулиця Бой-Желенського – всі будинки;

вулиця Війтовича – всі будинки;

вулиця Героїв Майдану – всі будинки;

вулиця Глінки – всі будинки;

вулиця Зарицьких – всі будинки;

вулиця Кастелівка – всі будинки;

вулиця Котляревського – всі будинки;

вулиця Левинського – всі будинки;

вулиця Лукаша – всі будинки;

вулиця Меретина – всі будинки;

вулиця Ангеловича – всі будинки;

вулиця Озаркевича – всі будинки;

вулиця Остроградських – всі будинки;

вулиця Похила – всі будинки;

вулиця Рилєєва – всі будинки;

вулиця Романицького – всі будинки;

вулиця Сєченова – всі будинки;

вулиця Старицького – всі будинки;

площа Шашкевича – всі будинки;

вулиця Шептицьких – всі будинки.

Зверніть увагу! На вулицях Політехнічній – Чупринки з 11:30 працюватиме водовоз.

Де у Львові не буде води з 12:15 до 15:00

вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 226 – 292.

Де у Львові не буде води з 12:45 до 16:00

вулиця Пимоненка – будинки № 15, 15а, 19.

Після закінчення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час можливе тимчасове забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.

Цікаво! Інформацію щодо інших планових та аварійних відключень води можна дізнатись на сайті "Львівводоканалу".