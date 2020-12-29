"Львівводоканал" ремонтуватиме водопроводи: де у Львові 29 грудня не буде води
У Львові продовжують проводити планові та аварійні ремонти водопроводів. Зокрема, через ремонт вулиці Бандери без води залишаться вулиці, що розташовані поблизу. Окрім цього, водопостачання тимчасово відключать й на низці інших львівських вулиць.
Причина відключення води – ремонтні роботи на вулицях Богдана Хмельницького, Пасічній, Політехнічній та Бандери. Водопостачання планують відновити до 21:00. Про це повідомили на сайті "Львівводоканалу".
Цікаво Штормовий вітер та мокрий сніг: прогноз погоди у Львові та області на 29 грудня
Де у Львові не буде води з 9:00 до 21:00
- вулиця Бандери – всі будинки;
- вулиця Русових – всі будинки;
- вулиця Коновальця – будинки № 4 – 20, 1 – 23;
- вулиця Японська – всі будинки;
- вулиця Київська – всі будинки;
- вулиця Єфремова – будинки № 20 – 32, 1 – 37;
- вулиця Новий Світ – всі будинки;
- вулиця Глибока – всі будинки;
- вулиця Карпінського – всі будинки;
- вулиця Архітекторська – всі будинки;
- вулиця Брюллова – всі будинки;
- вулиця Бібліотечна – всі будинки;
- вулиця Крушельницької – всі будинки;
- вулиця Матейка – всі будинки;
- вулиця Технічна – всі будинки;
- вулиця Новаківського – всі будинки;
- вулиця Устияновича – всі будинки;
- вулиця Професорська – всі будинки;
- вулиця Лукіяновича – всі будинки.
Де у Львові подаватимуть воду з пониженим тиском з 9:00 до 21:00
- вулиця Київська – всі будинки;
- вулиця Левицького – всі будинки;
- вулиця Антоновича – всі будинки;
- вулиця Коновальця – будинки від № 22 та від №25 до кінця вулиці;
- вулиця Здоров'я – всі будинки;
- вулиця Чупринки – всі будинки;
- вулиця Кольберга – всі будинки;
- вулиця Вербицького – всі будинки;
- вулиця Брюллова – всі будинки;
- вулиця Дорошенка – всі будинки;
- вулиця Листопадового Чину – всі будинки;
- вулиця Колеси – всі будинки;
- вулиця Венеціанова – всі будинки;
- вулиця Грабовського – всі будинки;
- вулиця Драгоманова – всі будинки;
- вулиця Богуна – всі будинки;
- вулиця Коцюбинського – всі будинки;
- вулиця Лукіяновича – всі будинки.
Читайте також У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 29 грудня
Де у Львові не буде води з 11:15 до 21:00
- вулиця Городоцька – частина будинків;
- вулиця Бой-Желенського – всі будинки;
- вулиця Війтовича – всі будинки;
- вулиця Героїв Майдану – всі будинки;
- вулиця Глінки – всі будинки;
- вулиця Зарицьких – всі будинки;
- вулиця Кастелівка – всі будинки;
- вулиця Котляревського – всі будинки;
- вулиця Левинського – всі будинки;
- вулиця Лукаша – всі будинки;
- вулиця Меретина – всі будинки;
- вулиця Ангеловича – всі будинки;
- вулиця Озаркевича – всі будинки;
- вулиця Остроградських – всі будинки;
- вулиця Похила – всі будинки;
- вулиця Рилєєва – всі будинки;
- вулиця Романицького – всі будинки;
- вулиця Сєченова – всі будинки;
- вулиця Старицького – всі будинки;
- площа Шашкевича – всі будинки;
- вулиця Шептицьких – всі будинки.
Де у Львові не буде води з 12:15 до 15:00
- вулиця Богдана Хмельницького – будинки № 226 – 292.
Де у Львові не буде води з 12:45 до 16:00
- вулиця Пимоненка – будинки № 15, 15а, 19.
Після закінчення ремонтних робіт працівники "Львівводоканалу" промиватимуть вуличну водопровідну мережу. Тому в цей час можливе тимчасове забарвлення води іржею, яка змивається з внутрішніх стінок водопроводу.
Поділитися новиною