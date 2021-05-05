Де у Львові квітнуть сакури: 10 локацій для весняних фотосесій

Львівські сакури зараз перебувають на піку цвітіння. Львів'яни та туристи ще можуть встигнути зробити чарівні весняні фотосесії біля дерев, вкритих ніжно-рожевим цвітом.

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Площа Петрушевича

Найулюбленішим місцем для весняних фотосесій львів'ян та гостей міста, безумовно, є площа Петрушевича. Тут наприкінці квітня розквітають одразу понад десяток японських вишень. Цьогоріч на перетині вулиць Руставелі та Зеленої алея сакур розквітла на Великдень.



Сакури на площі Петрушевича / Фото VGORODE

Вулиця Зелена

Весняні фото біля ніжно-рожевих сакур також можна зробити на перетині вулиць Зеленої та Левицького. Тут росте всього 3 дерева, проте квітнуть вони напрочуд гарно. Ці сакури доволі невисокі. Тож світлини, зроблені тут, можуть бути надзвичайно чарівними, адже людині не потрібно щось вигадувати, щоб сфотографуватись на фоні їхнього цвіту.



Сакури на вулиці Зеленій / Фото "То є Львів"

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Площа Митна

Площу Митну, яку зовсім нещодавно відреконструювали, також прикрашають заквітчані сакури. Проте львів'янам слід ще трохи зачекати, щоб молоді японські вишні набралися сили. Цьогоріч на площі розквітли не усі сакури, але вони неабияк її прикрашають.



Молоді сакури на площі Митній / Фото "То є Львів"

Ринок "Добробут"

Біля ринку "Добробут", що розташований у центрі міста біля Оперного театру, також можна побачити сакури. Зазвичай вони квітнуть досить рясно, тож весняні фото, безперечно, вийдуть неперевершеними.



Сакури біля ринку "Добробут" / Фото 032.ua

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Вулиця Городоцька

Ще одним місцем у Львові, де можна побачити сакури, є вулиця Городоцька. Алея японських вишень пролягає від церкви святої Анни у напрямку центру міста. Ці сакури висадили у 2014 році за ініціативи львівських активістів.



Сакури на вулиці Городоцькій / Фото Alex Shutyuk

Парк імені Івана Павла II

Одним з улюблених місць львів'ян є парк імені Івана Павла II, який відкрили у 2007 році. Зараз тут можна побачити десятки сакур, які наразі лише починають розквітати.

Перші японські вишні у парку імені Івана Павла II висадили у 2011 році. Тоді місто отримало подарунок від посла Японії – 20 сакур. У 2020 році хтось пошкодив кілька дерев. Тож місто висадило у парку ще 25 саджанців.

Дивіться фото сакур у парку імені Івана Павла II / Фото Романа Балука

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Сакури біля цирку

Біля Львівського державного цирку, що розташований на вулиці Городоцькій, також росте сакура. Наразі японська вишня ще доволі молода, проте за якийсь час вона зміцніє й дивуватиме львів'ян та туристів своєю красою.



Сакури біля Львівського державного цирку / Фото 032.ua

Львівський аеропорт

Сфотографуватись біля заквітчаних сакур можна й біля Міжнародного аеропорту "Львів". Тут є ціла алея японських вишень. У період свого цвітіння вони надзвичайно прикрашають територію летовища.



Сакури біля аеропорту / Фото "То є Львів"

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Головний залізничний вокзал

На відреконструйованій площі Двірцевій у Львові також можна побачити сакури. Японські вишні своїм ніжно-рожевим цвітом милують око львів'ян та туристів, які проходять повз площу на Головний залізничний вокзал. Тож, якщо ви не встигли зробити фото з сакурами у центрі міста, дерева на площі Двірцевій – до ваших послуг.



Біля Головного залізничного вокзалу також квітнуть сакури / Фото VGORODE

Церква святого Архистратига Михаїла

Львів'яни та гості міста також можуть помилуватись цвітом сакур на території церкви святого Архистратига Михаїла. Вона розташована на вулиці Винниченка, біля кафе "Кармель".



Сакури біля церкви Архистратига Михаїла / Фото "Твоє місто"