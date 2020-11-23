"Львівгаз" продовжує ремонтувати газові мережі міста. Через заплановані роботи 24 листопада низка львівських вулиць тимчасово залишиться без газопостачання.

Причина відключення газу – проведення ремонтних робіт. Газопостачання планують відновити до 19:00. Про це повідомила пресслужба "Львівгазу".

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Де у Львові 24 листопада вимкнуть газ з 8:00 до 19:00

вулиця Юнаківа – будинки № 9, 9б, 9в, 9г, 9е, 9ж, 10;

вулиця Шевченка – будинки № 77, 17, 19, 21, 25, 90, 42, 120, 34, 87, 87а, 31;

вулиця Залізнична – будинки № 7 (а, в, г, д, ж, к, л, м, н, п, с, т), 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;

вулиця Братів Міхновських – будинок № 32б;

вулиця Шведська – будинок № 3;

вулиця Золота – будинки № 42, 28, 26, 25, 21;

вулиця Шолом-Алейхема – будинок № 11;

вулиця Єрошенка– будинки № 13, 14, 16, 2, 28, 30, 34;

вулиця Раппопорта – будинки № 8, 17, 1;

вулиця Базарна – будинки № 20, 20а, 13, 11;

вулиця Клепарівська – будинки № 18, 35а;

вулиця Бортнянського – будинки № 30/32;

вулиця Степанівни – будинки № 31, 45, 47;

вулиця Чоловського – будинок № 2;

вулиця Яцкова – будинок № 15;

вулиця Комарова – будинки № 17, 19, 21;

вулиця Левандівська – будинок № 14.

Зверніть увагу! Про інші планові відключення газу у Львові можна дізнатись на сайті "Львівгазу".